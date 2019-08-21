В Кыргызстане будут применять капельный морфин для помощи детям, больным раком. Об этом 24.kg рассказала исполнительный директор общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева.

По ее словам, фонду потребовалось три года для регистрации капельного морфина в департаменте лекарственного обеспечения. В июле получили свидетельство.

«До конца 2019 года мы ожидаем первую поставку. Капельный морфин — препарат, который используется для снятия сильной хронической боли, особенно у онкопациентов. Мы регистрировали препарат специально для детей. Он в жидком состоянии, его можно просто пить, а не делать инъекции и другие процедуры. Капельный морфин можно использовать не только в онкологии, но и в ожоговых отделениях, травматологии», — отметила она.

Динара Алаяева опасается, что фонд может не найти поставщика препарата — фармкомпанию. Коммерческой выгоды нет, препарат не так часто выписывают.

«Мы сейчас ищем фармкомпанию, которая бы захотела заняться этим не столько из коммерческого интереса, а ради помощи другим. Параллельно думаем над облегчением нормативно-правовой документации. В Кыргызстане есть ряд организаций, занятых в сфере оказания паллиативной помощи. Если им на законодательном уровне позволят заниматься дистрибуцией капельного морфина и официально разрешат поставлять препарат, это решит проблему. Еще один вариант — включение капельного морфина в клинические протоколы», — отметила она.