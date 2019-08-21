17:20
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане будут применять капельный морфин для помощи детям, больным раком

В Кыргызстане будут применять капельный морфин для помощи детям, больным раком. Об этом 24.kg рассказала исполнительный директор общественного фонда «Помогать легко» Динара Аляева.

По ее словам, фонду потребовалось три года для регистрации капельного морфина в департаменте лекарственного обеспечения. В июле получили свидетельство.

«До конца 2019 года мы ожидаем первую поставку. Капельный морфин — препарат, который используется для снятия сильной хронической боли, особенно у онкопациентов. Мы регистрировали препарат специально для детей. Он в жидком состоянии, его можно просто пить, а не делать инъекции и другие процедуры. Капельный морфин можно использовать не только в онкологии, но и в ожоговых отделениях, травматологии», — отметила она.

Динара Алаяева опасается, что фонд может не найти поставщика препарата — фармкомпанию. Коммерческой выгоды нет, препарат не так часто выписывают.

«Мы сейчас ищем фармкомпанию, которая бы захотела заняться этим не столько из коммерческого интереса, а ради помощи другим. Параллельно думаем над облегчением нормативно-правовой документации. В Кыргызстане есть ряд организаций, занятых в сфере оказания паллиативной помощи. Если им на законодательном уровне позволят заниматься дистрибуцией капельного морфина и официально разрешат поставлять препарат, это решит проблему. Еще один вариант — включение капельного морфина в клинические протоколы», — отметила она.
Ссылка:
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Юные кыргызстанцы, победившие рак, поедут на спортивные соревнования в Москву
В Кыргызстане хотят выпустить книгу для детей, больных раком. Ищут меценатов
Онкобольные Кыргызстана настаивают на снятии лимита на обезболивающие препараты
Волонтеры напоили сотрудников «Тазалыка» горячим чаем
Кыргызстанда бир жылда 3 жарым миң адам рактан көз жумат
Бажы кызматы ири өлчөмдөгү баңги затты кармады
Чиновники опровергают срыв поставок в Кыргызстан инъекционного морфина
В Кыргызстане сорвали поставки инъекционного морфина
Зачем уничтожают морфин, закупленный на деньги кыргызстанцев?
Популярные новости
Рассылается сообщение о&nbsp;готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает Рассылается сообщение о готовящихся массовых беспорядках. МВД опровергает
В&nbsp;доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег В доме родственников Алмазбека Атамбаева обнаружили крупную сумму денег
В&nbsp;Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет В Кыргызстан прилетела дочь Аскара Акаева Бермет
Машину Омурбека Бабанова забрали на&nbsp;штрафстоянку Машину Омурбека Бабанова забрали на штрафстоянку
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Манас&raquo; возобновляется рейс Бишкек&nbsp;&mdash; Дели&nbsp;&mdash; Бишкек В международном аэропорту «Манас» возобновляется рейс Бишкек — Дели — Бишкек
Новый MegaStore в&nbsp;аэропорту &laquo;Манас&raquo; уже распахнул свои двери Новый MegaStore в аэропорту «Манас» уже распахнул свои двери
&laquo;Умная&raquo; оплата налога на&nbsp;автотранспорт без комиссии через MegaPay «Умная» оплата налога на автотранспорт без комиссии через MegaPay
&laquo;Бакай Банк&raquo; выпустил новую карту Исламского финансового центра «Бакай Банк» выпустил новую карту Исламского финансового центра