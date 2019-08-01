Иск на 5 миллионов сомов от министра ВД к СМИ. Суд назначил экспертизу

В Октябрьском районном суде продолжают рассмотрение гражданского иска министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева к кыргызскоязычному изданию «Азия-Ньюс». Суд назначил лингвистическую экспертизу.

Такое решение принято на заседании суда сегодня. Следующее заседание назначили на 6 августа.

Напомним, 19 июля стало известно, что Кашкар Джунушалиев подал в суд иск о защите чести и достоинства в отношении газеты «Азия-Ньюс». Милицейскому чиновнику не понравился коллаж, и в суде он также намерен оспорить недостоверность информации, опубликованной в издании. Министр требует с ресурса 5 миллионов сомов и отзывать претензии не собирается.