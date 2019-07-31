Свидетель обвинения заявил, что ничего по делу Дуйшенбека Зилалиева не знает

В Первомайском районном суде начался процесс по уголовному делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

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В своих показаниях Мыктыбек Турдубеков подчеркнул, что по существу дела его на следствии не спрашивали, а если бы спросили, то ему сообщить нечего.

«Да, я знаю Зилалиева с 2015-го. Помнится, мы вместе летали в Израиль. Я был в сопровождении. Но ничего незаконного Зилалиев не совершал. Он настоящий реформатор и патриот. Я не понимаю, о каком незаконном обогащении идет речь», — сказал он и добавил, что никаких сомнительных поручений или сделок за обвиняемым не замечал.

Адвокаты Дуйшенбека Зилалиева поинтересовались, зачем пригласили в суд человека, который по существу дела сказать ничего не может. На следующем заседании 7 августа допросят представителей банка.

Напомним, что в декабре прошлого года ГКНБ обнаружил у экс-вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.