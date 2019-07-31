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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева (23)

Незаконное обогащение. Дуйшенбек Зилалиев не понял, в чем его обвиняют

В Первомайском районном суде начался процесс по уголовному делу о незаконном обогащении бывшего вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

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Представители гособвинения отметили, что подсудимый начал скупать недвижимость и доли в различных фондах и компаниях. Все эти активы он регистрировал на родственников, а в декларации о доходах их не указывал. Кроме того, при обыске у Дуйшенбека Зилалиева обнаружили коллекцию наручных часов на 563 тысячи сомов.

Подсудимый заявил, что непонятно, в чем его обвиняют, поскольку ни потерпевшей стороны, ни суммы ущерба в деле нет. «В моем деле имеются два эпизода, в частности, приобретение домов в 2018-м. Но я в тот период уже не работал на госслужбе», — пояснил Дуйшенбек Зилалиев.

Напомним, что в декабре прошлого года ГКНБ обнаружил у экс-вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.
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