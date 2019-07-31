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Общество
Сюжет: Дело энергетиков (400)

Суд по делу о модернизации ТЭЦ. Аппарат президента дал команду депутатам

В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой.

На допрос пригласили Феликса Кулова. Он рассказал, что аппарат президента дал команду Жогорку Кенешу принять решение по модернизации теплоцентрали китайской компанией ТВЕА. «Депутаты говорили, откуда идут указания. Звонил Сапар Исаков, по поручению главы государства нужно сделать так. Мы не видели в этом ничего предосудительного. Не только по этому вопросу, но и по другим была такая заслуга Алмазбека Шаршеновича», — сказал Феликс Кулов.

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Он не смог точно вспомнить, кто из нардепов говорил ему о звонках Сапара Исакова. «Мне он не звонил. Может быть, Кожобек Рыспаев. У него были тесные связи с аппаратом президента, он возглавлял комитет по топливно-энергетическому комплексу. Думаю, он мог такое говорить», — добавил свидетель.

«Мы считали абсолютно нормальным поддержать главу государства и его команду. Нужно смотреть дальше, как будет реализовываться проект. Ратификация не говорит о том, что депутаты должны отвечать. Они не эксперты. Народные избранники не должны отвечать за плоскогубцы по $600. За это должны отвечать те, кто их купил», — пояснил он.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова.

Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции.
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