Сын главного бухгалтера СДПК Адилет Сатыгулов нашелся

Нашелся сын главного бухгалтера СДПК Сатыгул кызы Надиры Адилет Сатыгулов. Об этом 24.kg сообщили в ЦИК.

Отметим, что, после того как его мать, которая была главбухом избирательного штаба кандидата в президенты от СДПК, покинула Кыргызстан, Адилет Сатыгулов тоже исчез. В 2016 году он пришел в Центризбирком по квоте социал-демократов. Но в конце 2018-го неожиданно попросил отпуск и больше в ЦИК не появился.

Его мать в своем видеообращении заявила, что ей посоветовал уехать в целях собственной же безопасности бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.

«Я не сбегала. Обязательно вернусь. Все документы я оставила Алмазбеку Атамбаеву», — заявила Сатыгул кызы Надира.

По некоторым сведениям, хранитель социал-демократических финансовых тайн обосновалась на Гоа. Туда же предположительно уезжал и Адилет Сатыгулов. Однако на связь он все это время не выходил. В ЦИК он вернулся так же неожиданно, как и исчез. Но для комментариев недоступен.

15 ноября прошлого года адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов в социальной сети опубликовал данные избирательной кассы штаба Сооронбая Жээнбекова, где указаны многомиллионные суммы в сомах и долларах.

Согласно этой информации, кандидат в президенты израсходовал на предвыборную кампанию 1,1 миллиарда сомов и $6,8 миллиона. В официальном же отчете, направленном в Центризбирком, указаны расходы в 158 миллионов сомов.

Пресс-секретарь главы государства Толгонай Стамалиева ранее назвала документ фейком и заметила, что аппарат президента не будет комментировать подобные новости. Сам Алмазбек Атамбаев подтвердил, что документ подлинный.