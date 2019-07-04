Незаконное обогащение. Суд отклонил все ходатайства защиты Дуйшенбека Зилалиева

В Первомайском районном суде Бишкека завершились предварительные слушания по второму уголовному делу в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.
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Юрист пояснила, что все заявленные ходатайства защиты, включая исключение из списка доказательств некоторых выводов следствия, явно сфабрикованных, были отклонены судом. Адвокаты обратились в Бишкекский городской суд, но решение пока не вынесено. «Рассмотрение по существу начнется в ближайшее время. Пока дата не назначена», — сказала Таалайгуль Токтакунова.
Напомним, в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у экс-вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.