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Общество
Сюжет: Дело Дуйшенбека Зилалиева (20)

Незаконное обогащение. Суд отклонил все ходатайства защиты Дуйшенбека Зилалиева

В Первомайском районном суде Бишкека завершились предварительные слушания по второму уголовному делу в отношении экс-вице-премьер-министра Дуйшенбека Зилалиева.

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Его адвокат Таалайгуль Токтакунова рассказала 24.kg, что председательствовать будет судья Алмаз Койлубаев. Он известен тем, что устроил в октябре 2018 года дебош на авторынке «Кудайберген». За что получил предупреждение от дисциплинарной комиссии Совета судей.

Юрист пояснила, что все заявленные ходатайства защиты, включая исключение из списка доказательств некоторых выводов следствия, явно сфабрикованных, были отклонены судом. Адвокаты обратились в Бишкекский городской суд, но решение пока не вынесено. «Рассмотрение по существу начнется в ближайшее время. Пока дата не назначена», — сказала Таалайгуль Токтакунова.

Напомним, в декабре 2018 года ГКНБ обнаружил у экс-вице-премьер-министра незадекларированные дома, квартиры и миллионы на банковском счете. Он свое дело называет политическим шоу и вину не признает.
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