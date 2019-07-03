Кыргызстанцы в Голландии впервые встретились с консулом КР в странах Бенилюкса

В Голландии впервые состоялась встреча наших соотечественников с консулом посольства Кыргызстана в странах Бенилюкса Урматом Калмамбетовым. Об этом 24.kg сообщили участники встречи.

Уточняется, что организатором выступил Голландско-Кыргызский деловой совет при сотрудничестве посольства КР в странах Бенилюкса и Франции.

«Цель — познакомиться с нашими соотечественниками, которые определенное время живут и работают в Голландии. Консул провел информативную и консультативную работу с кыргызстанцами, а также рассказал о дальнейшей работе посольства в Бельгии», — сообщили соотечественники.

Отмечено, что на встречу пришел молодой бизнесмен Тилек Токтогазиев, который в мае выдвигал свою кандидатуру на должность министра сельского хозяйства Кыргызстана, но его не поддержал глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев.

Тилек Токтогазиев приехал в Голландию для сотрудничества с местными голландскими фирмами в сфере сельского хозяйства и инноваций. Бизнес-встречи организовали Голландско-Кыргызский деловой совет и официальный представитель ТПП КР в Голландии.

Справка. Бенилюкс — межправительственная организация — политический, экономический и таможенный союз в Западной Европе, включающий в себя три монархии: Бельгию, Нидерланды и Люксембург.