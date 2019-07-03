В ГП «Унаа» назначен директор. Им стал Алымжан Козубаев.

Как рассказали 24.kg в Государственной регистрационной службе, в разное время он занимал должности в структурах МВД, возглавлял Главное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. В 2015 году он в списке партии «Ата Мекен» баллотировался в Жогорку Кенеш.

В 2017-м уволен в запас Вооруженных сил КР.

В декабре 2018 года создали государственное учреждение «Унаа», ответственное за регистрацию автомашин и выдачу водительских удостоверений после того, как руководство и сотрудники ДРТСиВС и СЦИУ саботировали работу автоматизированных систем и оптимизацию бизнес-процессов.