Почему Кыргызстан зависит от импорта. Комментарий специалистов

Большой объем импорта связан не только с неразвитостью промышленности, но и с импортом ГСМ и лекарств. Об этом сегодня журналистам сообщил начальник управления макроэкономической политики Министерства экономики Насирдин Шамшиев.

По его словам, еще с 90-х годов в Кыргызстане наблюдается отрицательное сальдо торгового баланса. Это значит, что ввозится товаров гораздо больше, чем вывозится. На сегодня импорт страны превышает экспорт почти в 2,5 раза.

«Более чем на $800 миллионов мы импортируем ГСМ, потому что у нас нет своих ресурсов. Кроме того, второй крупной статьей импорта является фармацевтика. У нас своя фармацевтическая промышленность не очень хорошо развивается. Импорт составляет чуть более $600 миллионов. Получается, что только эти две статьи составляют $1,4 миллиарда из $5 миллиардов общего импорта», — отметил Насирдин Шамшиев.

Кроме того, он напомнил, что на сегодня республика полностью обеспечивает себя только тремя продуктами питания: картофель, овощи и фрукты, молоко. А остальное приходится завозить.

«В последние годы фермеры стали выращивать сахарную свеклу, поэтому думаем, что в этом году на 100 процентов обеспечим себя сахаром. Потребность в муке составляет 1-1,1 миллиона тонн в год. Из них 400-450 тонн ежегодно импортируется, потому что ввиду природных условий кыргызстанская пшеница не дозревает до необходимой кондиции», — заключил начальник управления макроэкономической политики.