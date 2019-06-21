Минирующий пилильщик на дубе. Ученые рассказали о первых результатах прививок

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В Бишкеке весной впервые сделали инъекции дубам для борьбы с вредителем — минирующим пилильщиком. В Национальной академии наук сообщили 24.kg о первых результатах опыта.

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«В этом году провели предварительные научно-исследовательские работы. Сделали инъекции, испытали, что препарат работает, но при этом не наносит вред деревьям. Вредитель реагирует на дозировку. В тех местах, где было больше препарата, пилильщика намного меньше. Сейчас мы анализируем результаты опытов, математически рассчитываем дозировку. В следующем году планируем повторить инъекции на отобранных деревьях для контрольного испытания. Только после этого можно будет прививать другие деревья для борьбы с пилильщиком», — рассказал кандидат биологических наук, старший научный сотрудник Научно-исследовательского института химии и фитотехнологии Жакшылык Дуйшеналиев.

Напомним, что вспышка заболеваемости дубов произошла в 2011-м. С тех пор агрономы не могут справиться с минирующим пилильщиком. В МП «Зеленстрой» неоднократно отмечали, что это завезенный вредитель. В Кыргызстане его не было, иначе существовали бы и естественные враги в природе. Несколько лет назад деревья обрабатывали биопрепаратом лепидоцид СК-М, однако должного эффекта это не дало. Дважды в столице развешивали клеевые ловушки для мониторинга популяции вредителя.