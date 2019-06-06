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Общество

В Кыргызстане планируют запустить портал пациента

Министерство здравоохранения планирует создать электронный портал пациента. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель главы ведомства Эркин Чечейбаев.

По его словам, портал будет размещаться на сайте Минздрава.

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«У каждого пациента будет свой личный кабинет, куда он будет заходить по своему номеру ПИН. Там он сможет увидеть, к какому ЦСМ приписан территориально, какие врачи и в какое время принимают», — отметил Эркин Чечейбаев.

Сегодня эта услуга уже доступна для пациентов ЦСМ № 4, 8 Бишкека, Тонского, Тюпского и Джети-Огузского районов Иссык-Кульской области, в которых в пилотном режиме отрабатываются системы электронной записи к врачу и электронный рецепт.

Эркин Чечейбаев заметил, что до конца 2019 года планируется запустить электронную запись в объединенных ЦСМ столицы и трех районов Чуйской области.

Он добавил, что более чем в 35 организациях здравоохранения внедрена система «электронной истории болезни».
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