В Кыргызстане планируют запустить портал пациента

Министерство здравоохранения планирует создать электронный портал пациента. Об этом на пресс-конференции сказал заместитель главы ведомства Эркин Чечейбаев.
По его словам, портал будет размещаться на сайте Минздрава.
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Сегодня эта услуга уже доступна для пациентов ЦСМ № 4, 8 Бишкека, Тонского, Тюпского и Джети-Огузского районов Иссык-Кульской области, в которых в пилотном режиме отрабатываются системы электронной записи к врачу и электронный рецепт.
Эркин Чечейбаев заметил, что до конца 2019 года планируется запустить электронную запись в объединенных ЦСМ столицы и трех районов Чуйской области.
Он добавил, что более чем в 35 организациях здравоохранения внедрена система «электронной истории болезни».