Об уникальной природе Кыргызстана сняли невероятно красивый фильм

«Мой Кыргызстан» — невероятно красивый фильм об уникальной природе страны — опубликовали на YouTube-канале Travel video 2 июня. В описании говорится, что это «короткометражный документальный фильм о родине, одной из самых уникальных горных стран Центральной Азии».

Режиссер проекта Нурлан Анарбаев рассказал 24.kg, что идея фильма возникла еще в 2017 году. «В то время много было роликов иностранных туристов про нашу страну, а глянцевые ролики наших продакшен-компаний, на мой взгляд, не смогли передать глубину эмоций о нашей стране», — поделился он.

Путешествие по всем семи областям республики заняло ровно месяц. Съемочная группа преодолела почти 5,5 тысячи километров.

Нурлан Анарбаев также поделился, что этой осенью на одном из местных телеканалов стартует проект из 12 серий. «В этом году будет продолжение по легендарным туристическим местам. Хочу вести свой туристический влог. Что касается фильма «Мой Кыргызстан», то нам не хватает взгляда сверху, чтобы не грызть друг друга и не продавать нашу землю, не убивать нашу природу ради хоть и полезных, но все же ископаемых. И еще: люди в горах, ближе к горам очень гостеприимные. Хочу поблагодарить CBT community based on tourism», — рассказал режиссер.