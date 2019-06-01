По качеству жизни детей Кыргызстан занял 94-е место в мире

Кыргызстан занял 94-е место из 176 в рейтинге качества жизни детей «Когда заканчивается детство − 2019» (End of Childhood Index), составленном международным фондом Save The Children.

Республика, хотя и улучшила показатели на 74 балла с 2000 года до 832 баллов, показала наихудшие результаты среди соседних стран.

Авторы рейтинга оценили уровень жизни детей в 176 государствах мира по шкале от 1 до 1 тысячи баллов, принимая во внимание восемь показателей, которые приводят к преждевременному завершению детства, таких как детская смертность, браки несовершеннолетних, использование детского труда, ранняя беременность и другие.

Лучшие страны для детей — Сингапур, Швеция и Финляндия.

В десятке также Норвегия, Словения, Германия, Ирландия, Италия, Южная Корея и Бельгия. Хуже всего положение детей в Центральноафриканской Республике, Нигере, Чаде, Мали, Южном Судане и Сомали.

Эстония и Латвия заняли в рейтинге 27-28-е места, Беларусь оказалась на 34-м месте, Россия — на 38-м, Казахстан — на 40-м, Таджикистан — на 90-м, Узбекистан — на 72-м, Туркменистан — на 67-м, Украина — на 42-м, Китай — на 36-м.

Как отметили авторы исследования, общая ситуация с качеством жизни детей стала лучше в 173 из 176 государств по сравнению с 2000 годом. Мировому сообществу удалось добиться снижения детской смертности на 4,4 миллиона в год, повысить число детей, посещающих школу, на 115 миллионов, предотвратить 11 миллионов ранних браков, сократить число ребят с задержкой роста на 49 миллионов, а также снизить количество беременностей в подростковом возрасте на 3 миллиона в год.