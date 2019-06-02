Англичанин Стивен Маршал приехал в Бишкек, чтобы научить местных пить вино

Сомелье Стивен Маршал впервые приехал в Бишкек четыре года назад, из них полтора живет в городе.
В столице Кыргызстана он открыл винный магазин и теперь прививает бишкекчанам культуру распития благородного напитка.
Ваши люди говорили, что в Бишкеке пьют только водку или виски. Но это далеко не так.Стивен Маршал
— Когда вы приехали в Бишкек и какие были ваши первые впечатления?
— Четыре года назад впервые приехал в Бишкек. Уже полтора года здесь живу постоянно. Мне нравится.
Не знаю, почему раньше не знал о вашей стране, но впечатлен вашими людьми. Кроме того, у вас красивые горы. Что касается Бишкека, должен сказать, что у вас хороший город. Здесь удобно гулять пешком. Я жил в Дубае, там гулять негде — везде нужно передвигаться на машине.
— Что вам понравилось в наших людях?
— У вас гостеприимные, общительные люди. Если они видят, что у человека доброе сердце, доверяют ему. Иностранцы хотят здесь остаться, потому что им тут нравится. Чаще всего люди, которые родились здесь, не понимают, что у них есть.
В Лондоне сейчас никто не может гулять в 22 часа в парках, потому что можно быть ограбленным. В Англии в это время все парки закрываются, а у вас здесь свобода и безопасность.
— Есть что-то, что разочаровало в местном населении?
— В Англии обычно говорят: они не увидят дерево среди леса. Мое большое разочарование в том, что ваши люди нерешительны в некоторых ситуациях.
Нельзя заставить людей что-то делать, пока они не научены чему-то.
Я хочу донести определенные знания, а некоторые делают вид, что все знают, хотя это не так. Чаще всего ваши люди говорят: мы пьем только водку, но это не так. Возможно, тем самым они занижают свою самооценку.Стивен Маршал
— У вас есть любимое место в Бишкеке?
— Да, мне очень нравится бульвар Эркиндик.
— Где еще в Кыргызстане вы были, кроме Бишкека, и где хотите побывать?
— Я был только в Бишкеке. Хотел бы поехать на Иссык-Куль, но из-за проблем с давлением не могу это сделать. Летом друзья приглашают меня на Иссык-Куль, я отвечаю, что не могу, а они потом присылают свои фотографии.
— Что вам нравится в национальной кухне, а что вы боитесь даже пробовать?
— Мне нравится почти все. Меня сложно чем-то удивить, поскольку я много путешествовал. Я ел глаза барана, мозги обезьяны.
Обычно иностранцам дают пробовать то, от чего они могут быть в шоке. Мне не нравится конина.
Самсы, плов, лагман... Я почти все попробовал. Еще мне нравятся все блюда из баранины. В Англии баранина очень дорогая, а у вас много разных блюд из этого мяса.
— Почему в Бишкеке вы решили открыть свой бизнес?
— Я обожаю этот вопрос. Обычно отвечаю: а почему нет?
У вас хороший климат. Мне нравится, что долго можно сидеть на улице. Мне хотелось поделиться винной культурой. Сейчас многие интересуются вином. Ваши люди сами подсказали мне, что можно открыть магазин.
— Планируете ли вы открыть ресторан в Бишкеке?
— Да. Мы хотим открыть такое место, где будет все:
винный магазин, ресторан с европейской и национальной кухнями.
Хочется, чтобы человек мог купить вино и распить его в одном месте с хорошим сервисом. В ваших ресторанах этого нет.Стивен Маршал
— Что конкретно вы имеете в виду?
— Сервис — общая система, которая должна работать от начала до конца на высшем уровне. У вас не хватает определенных знаний. Например, во Франции придерживаются сервиса, принятого 40 лет назад, сюда входят подача блюда, обслуживание, встреча и проводы гостей. И, кстати, именно местные, кто путешествует по Европе, тоже говорят о слабом сервисе.
— Были ли проблемы, когда вы открывали свой бизнес?
— Нет. Есть много людей, которые покупают вино.
Я открывал бизнес в разных странах, поэтому знаю, о чем вы спрашиваете. Вино — новый бизнес для Бишкека. Возможно, если бы я занимался водкой или виски, были бы проблемы.
— Что бы вы поменяли в Бишкеке?
— Дороги. Я называю их так, но это не дороги. Я бы за парковку в два ряда ввел большой штраф. В Лондоне, например, водитель сигналит только тогда, если у него что-то срочное случилось. В других случаях у нас наложат штраф в