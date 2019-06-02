Англичанин Стивен Маршал приехал в Бишкек, чтобы научить местных пить вино

Сомелье Стивен Маршал впервые приехал в Бишкек четыре года назад, из них полтора живет в городе.

В столице Кыргызстана он открыл винный магазин и теперь прививает бишкекчанам культуру распития благородного напитка.

Ваши люди говорили, что в Бишкеке пьют только водку или виски. Но это далеко не так. Стивен Маршал

— Когда вы приехали в Бишкек и какие были ваши первые впечатления?

— Четыре года назад впервые приехал в Бишкек. Уже полтора года здесь живу постоянно. Мне нравится.

Не знаю, почему раньше не знал о вашей стране, но впечатлен вашими людьми. Кроме того, у вас красивые горы. Что касается Бишкека, должен сказать, что у вас хороший город. Здесь удобно гулять пешком. Я жил в Дубае, там гулять негде — везде нужно передвигаться на машине.

— Что вам понравилось в наших людях?

— У вас гостеприимные, общительные люди. Если они видят, что у человека доброе сердце, доверяют ему. Иностранцы хотят здесь остаться, потому что им тут нравится. Чаще всего люди, которые родились здесь, не понимают, что у них есть.

В Лондоне сейчас никто не может гулять в 22 часа в парках, потому что можно быть ограбленным. В Англии в это время все парки закрываются, а у вас здесь свобода и безопасность.

— Есть что-то, что разочаровало в местном населении?

— В Англии обычно говорят: они не увидят дерево среди леса. Мое большое разочарование в том, что ваши люди нерешительны в некоторых ситуациях.

Нельзя заставить людей что-то делать, пока они не научены чему-то.

Я хочу донести определенные знания, а некоторые делают вид, что все знают, хотя это не так. Чаще всего ваши люди говорят: мы пьем только водку, но это не так. Возможно, тем самым они занижают свою самооценку. Стивен Маршал

— У вас есть любимое место в Бишкеке?

— Да, мне очень нравится бульвар Эркиндик.

— Где еще в Кыргызстане вы были, кроме Бишкека, и где хотите побывать?

— Я был только в Бишкеке. Хотел бы поехать на Иссык-Куль, но из-за проблем с давлением не могу это сделать. Летом друзья приглашают меня на Иссык-Куль, я отвечаю, что не могу, а они потом присылают свои фотографии.

— Что вам нравится в национальной кухне, а что вы боитесь даже пробовать?

— Мне нравится почти все. Меня сложно чем-то удивить, поскольку я много путешествовал. Я ел глаза барана, мозги обезьяны.

Обычно иностранцам дают пробовать то, от чего они могут быть в шоке. Мне не нравится конина.

Самсы, плов, лагман... Я почти все попробовал. Еще мне нравятся все блюда из баранины. В Англии баранина очень дорогая, а у вас много разных блюд из этого мяса.

— Почему в Бишкеке вы решили открыть свой бизнес?

— Я обожаю этот вопрос. Обычно отвечаю: а почему нет?

У вас хороший климат. Мне нравится, что долго можно сидеть на улице. Мне хотелось поделиться винной культурой. Сейчас многие интересуются вином. Ваши люди сами подсказали мне, что можно открыть магазин.

— Планируете ли вы открыть ресторан в Бишкеке?

— Да. Мы хотим открыть такое место, где будет все:

винный магазин, ресторан с европейской и национальной кухнями.

Хочется, чтобы человек мог купить вино и распить его в одном месте с хорошим сервисом. В ваших ресторанах этого нет. Стивен Маршал

— Что конкретно вы имеете в виду?

— Сервис — общая система, которая должна работать от начала до конца на высшем уровне. У вас не хватает определенных знаний. Например, во Франции придерживаются сервиса, принятого 40 лет назад, сюда входят подача блюда, обслуживание, встреча и проводы гостей. И, кстати, именно местные, кто путешествует по Европе, тоже говорят о слабом сервисе.

— Были ли проблемы, когда вы открывали свой бизнес?

— Нет. Есть много людей, которые покупают вино.

Я открывал бизнес в разных странах, поэтому знаю, о чем вы спрашиваете. Вино — новый бизнес для Бишкека. Возможно, если бы я занимался водкой или виски, были бы проблемы.

— Что бы вы поменяли в Бишкеке?