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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (40)

Освобождение Азиза Батукаева. Генпрокуратура взялась за судью Нарынского горсуда

Генеральная прокуратура Кыргызстана начала досудебное производство в отношении бывшего судьи Нарынского городского суда Джапара Эрматова. Об этом сообщил отдел информации и связи с общественностью ГП КР.

По данным следствия, 9 апреля 2013 года бывший судья Нарынского горсуда Джапар Эрматов рассмотрел представление исполняющего обязанности заместителя начальника ГСИН № 24 (СИЗО-4) об освобождении вора в законе Азиза Батукаева от неотбытого наказания в виде восьми лет трех месяцев семи дней.

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«Судья, тщательно не исследовав материалы о якобы имеющемся тяжелом заболевании, указанном в необоснованном представлении ГСИН, удовлетворил его, что позволило последнему покинуть территорию Кыргызстана», — говорится в сообщении.

Материалы в отношении бывшего судьи Нарынского городского суда Джапара Эрматова по статьям 335 части 1 «Вынесение заведомо не правосудного приговора или иного судебного акта» и 319 части 1 «Коррупция» зарегистрированы в ЕРПП.

Уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019-го. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие сотрудники ГСИН, чиновники и депутаты. Несколько человек арестовали.
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