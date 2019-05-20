В правительстве не смогли сказать, когда откроется Исторический музей

В правительстве не смогли ответить 24.kg, когда откроется Исторический музей.

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По словам вице-премьер-министра Алтынай Омурбековой, немного изменилась концепция, ожидают дополнительные экспонаты из Германии, а немецкое правительство, в свою очередь, ждет деньги.

«Я знаю, что Министерство культуры, информации и печати ведет переговоры, и к консенсусу, думаю, придем. Кончено, мы музей откроем, но вот когда, я пока затрудняюсь сказать, в принципе, уже почти все готово. Но из-за уголовного дела, недостающих экспонатов вышла накладка. Очень надеюсь, что все вопросы разрешатся и на День независимости — 31 августа — состоится церемония открытия», — сказала Алтынай Омурбекова.

Отметим, что по факту незаконного использования бюджетных средств, выделенных на реконструкцию здания и приобретение оборудования для Государственного исторического музея, 13 июля 2018 года возбуждено уголовное дело. Неправомерные действия должностных лиц ДЖГС и руководства ОсОО «СМУ-3» привели к незаконному использованию бюджетных средств на общую сумму 118 миллионов 215 тысяч 200 сомов.

Напомним, уголовные дела о реконструкции Исторического музея и строительстве ипподрома в Чолпон-Ате объединили в одно производство.