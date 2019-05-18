Смерть в расцвете сил и лет. Почему пора переходить к здоровому образу жизни

Как давно вы проходили медосмотр с целью профилактики? Не помните? Согласно постановлению правительства, лица старше 21 года должны это делать один раз в два года. И не для галочки, требуемой работодателем, а со всей серьезностью, подчеркивают врачи.

Медосмотр позволяет выявить заболевания на ранних этапах развития и полностью вылечить человека. Поздняя диагностика приводит к риску возникновения осложнений и сказывается на длительности и эффективности лечения.

Мечты и планы

В Кыргызстане написано немало программ и стратегий по укреплению здоровья населения. Однако актуальных проблем меньше не становится.

Последний документ «Здоровый человек — процветающая страна» приняли в конце 2018 года. Рассчитана программа до 2030-го. Основной акцент в ней сделан на профилактику заболеваний и развитие первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

Как отмечает начальник управления общественного здравоохранения МЗ КР Айнура Акматова, сегодня наши полки заполнены продуктами питания, каждый третий гражданин ездит на собственном автотранспорте, многие проводят пышные праздники.

«Все, в том числе и дети, имеют по три-четыре гаджета. Это, конечно, очень хорошо, но у всякой медали есть две стороны: а не забыли ли мы среди всего этого разнообразия и достатка о постулатах здорового образа жизни, о рациональном и сбалансированном питании и в целом о тех факторах, которые сохраняют наше здоровье?» — поинтересовалась она.

Почему мы в молодом возрасте стали чаще болеть? Почему увеличилось количество смертей среди молодых? Почему в нашей стране очень низкая продолжительность жизни? Почему такое огромное количество денег тратится на лечение и покупку лекарств? Этими вопросами, говорит Айнура Акматова, и задалось Министерство здравоохранения.

В 2030 году каждый гражданин, семья и все общество будут вести здоровый образ жизни. Из программы «Здоровый человек — процветающая страна»

«К этому времени будет выстроена модернизированная система первичной медико-санитарной помощи, способная управлять многими заболеваниями, обеспечивающая легкий доступ для пациентов с точки зрения как времени работы, предоставления телефонной консультации, развития телемедицины, так и наличия кадров с необходимыми навыками. Будет полный набор медицинских услуг (лечебных, диагностических, реабилитационных, паллиативных)», — обещают нам.

Но это будет потом, а пока пользуемся тем, что есть.

Доступ к качественным услугам на уровне первички ограничен в сельской и отдаленной местности. Качество оказываемой медицинской помощи там не соответствует стандартам. Пациентов с неинфекционными заболеваниями не выявляют на уровне ПМСП из-за низкой обращаемости населения и отсутствия заинтересованности медиков контролировать эти состояния.

«В целом деятельность организаций ПМСП неэффективна. Пациенты обращаются к семейным врачам в основном для получения рецептов на лекарства, направления на госпитализацию и лабораторные исследования, но по поводу заболеваний предпочитают обращаться к узким специалистам или в больницы. А узкоспециализированная медпомощь зачастую доступна только в столице», — признают авторы программы.

Продли себе жизнь

Каких результатов намерены добиться чиновники? Увеличить среднюю продолжительность жизни до 75 лет и уменьшить на треть преждевременную смертность от неинфекционных заболеваний.

К основным неинфекционным заболеваниям относятся сердечно-сосудистые и легочные заболевания, новообразования, сахарный диабет. НИЗ являются причиной 80 процентов случаев смертей в Кыргызстане.

На снижение заболеваемости может повлиять каждый из нас самостоятельно. Ведь основные факторы риска возникновения неинфекционных заболеваний — это курение, чрезмерное употребление алкоголя, неправильное питание и недостаточная физическая активность.

Причем мужчины больше подвержены этому риску. Каждый второй мужчина в республике курит, употребляет алкоголь и/или имеет избыточный вес. Больше половины мужчин в стране не едят достаточно фруктов и овощей, а также имеют повышенное артериальное давление.

По данным Минздрава, средняя продолжительность жизни у мужчин почти на 10 лет меньше, чем у женщин.

Каким образом будут улучшать показатели?

«Посредством профилактики, лечения и поддержания здорового образа жизни. К реализации программы планируем привлечь каждого гражданина нашей страны, повысить грамотность населения в вопросах укрепления здоровья и профилактики заболеваний, научить граждан нести ответственность за сохранение своего здоровья и здоровья окружающих», — говорит Айнура Акматова.

Она добавила, что основная цель — выработать у граждан, в том числе и медработников, такие привычки, которые позволили бы вести активный образ жизни, больше находиться на свежем воздухе, по возможности отказаться от автотранспорта и гаджетов, а также от вредных привычек (курения и чрезмерного потребления алкоголя, переедания). Нужно изменить свое питание: сократить потребление соли и сладких напитков и увеличить в рационе количество овощей и фруктов.

В школах, к примеру, уже начали распространять информационные буклеты о неинфекционных заболеваниях для родителей учащихся. Часть взрослых отложили чтение на потом, часть ознакомилась с предупреждающими фактами, но на консультацию к семейному врачу люди спешить не стали, отложив визит на потом.

«Толку-то от этих буклетов? — размышляет один из родителей двух школьников. — Хорошо, если в селе есть поликлиника, специалисты и лаборатория. Но чаще всего анализы нужно отправлять сдавать в городскую местность, а это еще и транспортные расходы. Профосмотры должны наладить на госуровне, допустим, при трудоустройстве, чтобы каждый кыргызстанец мог пройти врачей и вовремя выявить все болячки. Проводить обследования нужно в школах и детсадах, чтобы подрастающее поколение с малых лет было здоровым. И чтобы врачи в поликлиниках были грамотные, а не приходилось бегать по нескольким специалистам перепроверять диагноз».

Вряд ли можно изменить ситуацию одними лозунгами о ЗОЖ и призывами к активности. Возможно, не хватает личных примеров, побуждающих граждан более ответственно отнестись к своему здоровью. Почему те же марафоны, к примеру, инициирует не Минздрав, а частные лица? Да и вряд ли человек займется профилактикой своего здоровья, если в кошельке пусто и дома нечем кормить детей.

Спорт дешевле лечения

«Минздраву нужно больше работать в регионах, приводить спортсменов, которые расскажут, как спорт здорово отразится на качестве жизни. Я сам начал заниматься спортом 1,5 года назад после истории одного спортсмена. Стал бегать, а сейчас перешел в триатлон (велосипед, бег и плавание). Этим летом хочу пройти эти дистанции на Иссык-Куле», — рассказывает 24.kg общий хирург, ургентный терапевт Эрмек Исмаилов.

По его словам, он дежурит в реанимации два-три раза в неделю. Раньше после работы всегда чувствовал себя усталым, вялым, а на работе был в плохом настроении.

«Теперь я намного бодрее, и настроение улучшилось. Лучше заняться собой в молодости, чтобы потом не тратиться на лечение», — призывает врач.

Стандартное плановое обследование может обойтись примерно в 3 тысячи сомов, а курс лечения — в 5 тысяч и больше. Эрмек Исмаилов

На спорт, отмечает хирург, уходит меньше денег, чем на лечение. Необязательно покупать дорогой абонемент в спортзал. Достаточно приобрести кроссовки, шорты и футболку и начать бегать или ходить. По данным ВОЗ, ежедневно необходимо делать как минимум 10 тысяч шагов.

Бывает, что человек сам не заинтересован в качественном профосмотре. Кто-то даже готов доплатить за диагноз «здоров», чтобы не пришлось оформлять больничный лист и терять привычный доход. Но позже человек может заплатить за это слишком высокую цену.

«К сожалению, люди не воспринимают рекомендации врачей всерьез, думают, что их не коснется какой-то недуг. Не следует надеяться на врачей! Каждый в первую очередь должен быть ответственным за свое здоровье. Иногда человек думает, что зря потратил деньги на анализы, результаты которых оказались неплохие, якобы можно было и не проверяться. Таким пациентам я всегда говорю: «Вы потратились за спокойствие, как минимум, на один год. Эти 3 тысячи сомов можно потратить в кафе за один вечер или отдать кошумча на той, а на свое здоровье постоянно жалеем. Инвестиции в здоровье очень важны», — подчеркнул Эрмек Исмаилов.