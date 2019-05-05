Я удивился, что кусок меха можно надеть на голову. Кубинец о шапках и снеге

Кубинец Гилльермо Браво приехал в Кыргызстан с далекой Кубы еще во времена Советского Союза по программе обмена студентов. В те годы отличники учебы из стран социалистического лагеря отправлялись получать высшее образование в СССР.

Иметь в кармане диплом выпускника советского вуза считалось очень престижным.

Браво по образованию инженер-механик, русский язык начал изучать еще на Кубе, готовясь к поездке в Страну Советов.

Фото из архива Гилльермо Браво. Гилльермо Браво в Париже

«Мне исполнилось 19 лет, когда я приехал в Кыргызстан. Я оказался здесь случайно. Меня в составе группы кубинских абитуриентов хотели отправить в Азербайджан, но потом почему-то московская комиссия по распределению пересмотрела решение, и я направился в Бишкек, в те годы столица советской Киргизии носила имя полководца времен гражданской войны Фрунзе. Честно говоря, я ничего не знал об этой республике, кроме того, что она входит в состав СССР. Пришлось искать на карте и читать, что это за государство такое», — признался собеседник.

Гилльермо Браво поступил в Политехнический университет и с блеском окончил его. Там же он встретил и будущую супругу Светлану. Отучившись положенные пять лет, Браво вместе с молодой женой отправился к себе на Кубу и проработал там до 1989 года. На Острове свободы у него родилась дочка Юлиана.

— Почему решили вернуться в Кыргызстан?

— У моей жены здесь остались родители. Ее мама заболела, и мы решили приехать в город Фрунзе. Это было в 1989-м. Думали, что поживем какое-то время и уедем. Но судьба распорядилась иначе. Я устроился инженером-конструктором в Индустройпроект и проработал до 1993 года.

Фото из архива Гилльермо Браво. 1980 год. Первый парад Гилльермо Браво в городе Фрунзе

Интересное было время. Приходилось много разъезжать. Побывал и в Узбекистане, и в Туркменистане. А потом предприятие закрылось, как и множество других после распада СССР.

В 1991 году у меня родился сын Иисус Владимир. Нужны были деньги. Ждать, пока экономическая ситуация выровняется, я не мог, а коммерсант из меня никакой. Так и стал преподавателем. Гилльермо Браво

Где только ни сеял разумное, доброе, вечное: и в КГНУ, и в КРСУ, теперь вот в АУЦА. Еще читаю студентам курс лекций по испанской литературе, истории, рассказываю про европейские ценности.

— Ваши дети тоже живут в Кыргызстане или обосновались на Кубе?

— Юлиана вышла замуж и уехала в Германию, где у нее родились две девочки. А Владимир в Бишкеке. Он окончил АУЦА и работает программистом.

— А есть ли что-то в Кыргызстане, что напоминает вам о своей далекой родине на побережье Карибского моря?

— Есть определенные аспекты. К примеру, народ.

Как и кубинцы, кыргызы очень мягкие, общительные. С ними приятно разговаривать. Гилльермо Браво

Может, это еще и от того, что я свободно говорю на русском. Кыргызский язык, к сожалению, не освоил. Понимаю только простейшие предложения. Некоторые блюда напоминают, плов к примеру. На Кубе тоже любят рис, а в плове — это основной ингредиент.

— По морепродуктам не скучаете? В Кыргызстане же в приоритете мясо...

— На Кубе тоже всякие морские деликатесы в дефиците. Везде же запреты стоят. Рыбаки не могут сами продавать через частников или напрямую свой улов. Рыболовное хозяйство же государственное, и найти рыбу в магазине нелегко.

А рыбный базар бедный. В Кыргызстане ассортимент богаче. На Кубе очень тяжелое экономическое положение, а импортируемые продукты стоят дорого. Зато у нас на острове климат отличный и роскошные пляжи. Кубинцы выживают за счет туризма.

— Ну, раз мы заговорили о кухне, то скажите, пожалуйста, есть ли какое-либо блюдо или блюда, которые вы боитесь попробовать?

— Я достаточно капризен в выборе пищи. Я не вегетарианец, но мясо не люблю. Ем крайне мало и очень редко. Предпочитаю форель, овощи. Люблю сыр. Скажу сразу: бараньи мозги, глаза и прочие части овечьей головы я не ел и не ем.

— А куда ездить любите в Кыргызстане? Любимое место есть?

— Конечно.

Очень нравится ваш природный парк «Ала-Арча». Когда к нам приезжают гости из Европы, из Испании в частности, отвожу их туда. Гилльермо Браво

Там очень красиво, можно погулять, насладиться свежим воздухом, покормить белок. Они почти ручные. Иссык-Куль понравился, конечно. Но там очень холодная вода. Предпочитаю теплую, морскую.

— В Бишкеке есть место-фаворит?

— Когда Бишкек еще назывался Фрунзе, то есть в советские годы, мы с семьей очень любили бывать на ВДНХ (Выставка достижений народного хозяйства). А сейчас нравится гулять в Дубовом парке. Я вообще парки люблю. Особенно весной, когда все деревья стоят зеленые и пахнет скошенной травой.

— По Кубе скучаете или ваш дом теперь здесь?

— Я скучаю по морю.

Фото из архива Гилльермо Браво. Маленький Гилльермо. 1960 год.

На Кубе у меня дом есть, расположен в трех километрах от пляжа. Но в Кыргызстане отсутствие моря компенсируют горы.

— Что вас очаровало при знакомстве с местными жителями?

— Сначала я присматривался. Не так просто, знаете, сразу разглядеть какие-то приятные или, напротив, отталкивающие черты. Мы совершенно разные, разные культуры.

Фото из архива Гилльермо Браво. Родители Гилльермо Браво

Но надо учиться воспринимать другую страну. Первое время было много непонятного, непривычного. Но, как я уже говорил, кыргызы похожи на кубинцев своей открытостью, дружелюбием. У меня здесь достаточно друзей.

Еще такой момент запомнился при знакомстве с кыргызстанцами: вы не любите холодную воду и боитесь сквозняков. Гилльермо Браво

У меня на родине, если вы к кому-нибудь приходите в гости, вам непременно подадут большой стакан с ледяной водой. А здесь — теплый или даже горячий чай. Я так и не стал фанатом этого листового напитка.

— А что не понравилось?

— Несоблюдение законов. Я вожу машину и раньше часто сталкивался с поборами на дорогах, причем совершенно необоснованными. Но в последнее время ситуация улучшилась. А вот мои друзья, кто начинал здесь свой бизнес, жаловались, что играют не по правилам и это очень мешает развивать свое дело.

— Вы не жалеете, что приехали в Кыргызстан?

— Мы всегда думали, что уедем. Особенно после распада СССР, когда не было работы, денег, перспектив. Но постепенно все наладилось.

После событий 2005 года опять нас накрыло «чемоданное настроение», но остались. Не поменяли место жительства и после 7 апреля 2010-го. Гилльермо Браво

До сих пор собираемся уехать, но все еще здесь почему-то.

— Почему?

— Наверное, потому, что прижились... не знаю. На Кубу ехать бессмысленно. Там очень тяжелая экономическая ситуация. В Европу, в Испанию к примеру, — тоже не резон.

Фото из архива Гилльермо Браво. Гилльермо Браво с супругой Светланой в Германии

В моем возрасте достойную работу найти там непросто. А здесь я при деле, преподаю язык, и мне это нравится.

— Как так получилось, что вы стали педагогом-лингвистом? Вы же не филолог и не преподаватель по образованию.

— Когда я учился в университете, пошел на курсы обучения русскому языку. Прошел этот факультатив.

Когда приехал на Кубу, обучал переводчиков в вечерней школе. Так и приобрел опыт. После распада СССР это ремесло мне очень пригодилось. Гилльермо Браво

Потом прошел еще курсы повышения квалификации в Испании, а это очень хорошие компетенции. Занимался и устными переводами. Практиковал как синхронист, когда приезжали испанцы.

Фото из архива Гилльермо Браво. Гилльермо Браво со своими студентами

Моя жена очень помогала, трудились в тандеме, так сказать. С первой делегацией из Испании побывали на юге. Они собирали одно растение, которое выглядит как горох, очень популярное в Мадриде. Его складывают в баночки и используют как ингредиент при приготовлении определенных блюд. Вот для них я и переводил.

— Какое впечатление при знакомстве с Кыргызстаном стало самым ярким?

— Снег. Я впервые его увидел здесь, в вашей стране. Я тогда был студентом, и нам, помимо стипендии, выдавали дополнительно 300 рублей на покупку зимней одежды. Помню, отвели нас в ЦУМ и предложили купить пальто, сапоги, шапку.

Я так удивился, что кусок меха можно надеть на голову и ходить в этом. Гилльермо Браво

— Есть ли в Кыргызстане что-нибудь, что вас не устраивает и что хотели бы поменять?

— Хотелось бы, чтобы Кыргызстан обрел устойчивое экономическое положение, не скатился в пучину радикализма, чтобы развивалась демократия. Я хочу сказать, что у вашей страны есть все предпосылки для того, чтобы стать богатым государством: толерантная система, минимум запретов. Еще бы научились жить по закону. А так, Кыргызстан ждет прекрасное будущее, главное — не упустить свой шанс.