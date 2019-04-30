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Общество

Адвокаты Садыра Жапарова пугают судей цитатами президента из хадисов

Судебной коллегии Верховного суда, рассматривающей дело экс-депутата Жогорку Кенеша, адвокаты напомнили слова президента Сооронбая Жээнбекова, который процитировал хадисы.

Адвокаты требуют у Верховного суда максимально снизить срок лишения свободы Садыру Жапарову.

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«Вина Садыра Жапарова не доказана. Дело резонансное. Требуем сократить срок максимально в соответствии с новыми кодексами. Надеемся, дело объективно пересмотрят. Хочу напомнить слова Сооронбая Жээнбекова о том, что несправедливых судей ждет ад. Глава государства так призвал наши суды к справедливости», — сказал защитник Садыра Жапарова.

Суды всех инстанций приговорили экс-депутата Жогорку Кенеша Садыра Жапарова к 11 годам и 6 месяцам колонии усиленного режима за соучастие в организации митинга в Караколе в 2013 году. Бывшего нардепа осудили по статье 227 «Захват заложника» УК КР.

Сегодня в Верховном суде идет пересмотр срока лишения свободы Садыра Жапарова в связи со вступлением в силу новых редакций Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов.
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