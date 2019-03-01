Кыргызстан и Казахстан подписали протокол о снятии запрета на ввоз овощей из КР

Подписан протокол, предусматривающий снятие введенных в феврале 2019 года временных ограничений на ввоз картофеля, яблок и хурмы. Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения аппарата правительства Кыргызстана.

По его данным, 28 февраля в Астане (Казахстан) вице-премьер-министр Жениш Разаков провел переговоры с заместителем премьер-министра соседней республики Женисом Касымбеком по вопросам сотрудничества в области ветеринарии, фитосанитарии и водноэнергетической сферы. Стороны обсудили актуальные вопросы двустороннего партнерства, а также определили задачи по углублению конструктивного диалога.

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По итогам переговоров подписан протокол, предусматривающий снятие введенных 19 февраля этого года временных ограничений на ввоз в Казахстан картофеля, яблок и хурмы после рассмотрения казахской стороной информации Госинспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности Кыргызстана по полученным нотификациям.

Обсужден вопрос о снятии ветеринарно-санитарного контроля на кыргызско-казахском участке государственной границы.

«Стороны согласились направить казахстанскую комиссию в Кыргызстан, по результатам выезда которой вынесут вопрос о признании эквивалентности ветеринарного контроля КР и снятии ветеринарно-санитарного контроля на кыргызско-казахском участке госграницы на очередное заседание совета ЕАЭС, намеченное на 29 марта 2019 года. Кроме того, стороны достигли взаимопонимания по строительству Обводного Чуйского канала — 2, а также по автоматизации учета воды бассейна реки Чу», — говорится в сообщении.

В ходе визита делегацию Кыргызстана также принял премьер-министр Казахстана Аскар Мамин.