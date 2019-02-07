Соцфонд считает нецелесообразным ремонтировать здание, поэтому покупает новое

В Социальном фонде рассказали 24.kg, зачем покупают здание за 40 миллионов сомов для своего Первомайского районного управления.

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В настоящее время районное управление размещено на улице Манасчи Сагынбая, 121. Как сообщили в Соцфонде, здание 1950 года постройки в аварийном состоянии, отопление отсутствует.

«Проведение капитального ремонта нецелесообразно в финансовом плане, поскольку материально-техническая база ветхая и требует полной замены. От пенсионеров и посетителей поступают жалобы. Первомайское РУСФ обслуживает около 86 тысяч человек», — пояснили в Соцфонде.

Следует отметить, что все районные подразделения Социального фонда в Бишкеке не имеют собственных зданий и арендуют их. Соцфонд неоднократно обращался в Фонд управления государственным имуществом, однако на территории Первомайского района не оказалось соответствующего помещения для аренды.