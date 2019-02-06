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Общество

Сооронбаю Жээнбекову советуют, как, где и с кем бороться с коррупцией

Президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову дали год на победу над коррупцией. Об этом на пресс-конференции заявил представитель общественной организации «Сары-Озон» Аскарбек Бакеев.

По его словам, борьбу с коррупцией нужно проводить на всех уровнях и начинать с судов. «Мне говорят, что сейчас ставка поднялась до 10 тысяч сомов. Это в местных судах. Простому человеку рассчитывать на правосудие не стоит», — сказал Аскарбек Бакеев.

Он считает, что с коррупцией должны воевать простые люди, а не коррумпированные чиновники. А глава государства должен проявить политическую волю. «Мы даем ему еще год», — заметил глава организации.

По итогам 2018 года, отметим, самым коррумпированным государственным органом кыргызстанцы назвали Государственную таможенную службу. 
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