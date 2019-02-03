Приданое. Что в нем должно быть, сколько стоит и как отдавать

Сбор приданого — одна из традиций, которая не потеряла свой смысл. Сегодня девушкам, так же как и много лет назад, готовят и дарят приданое. Бывает, даже с излишком.

Раньше по приданому в первую очередь оценивали мастерство матери невесты: все готовилось вручную. Сейчас, конечно, многое можно купить.

Как современной девушке готовить приданое, 24.kg узнало у специалистов.

1 Зачем нужно приданое? Приданое имеет практический смысл. Это поддержка молодой семьи в решении бытовых проблем. Поэтому в приданое дарят самые необходимые вещи, чтобы молодожены смогли обустроить быт в первые годы совместной жизни.



Раньше невозможно было купить необходимые вещи, поэтому для молодой семьи готовили все заранее и вручную.



По приданому оценивали мастерство невесты и ее матери. Они годами готовили тошоки, сайма, ширдак и ковры. Все это мать хранила в сундуке до замужества дочери. А девушки берегли подаренное с особой заботой, как память о матери. Именно так рукоделие передавалось от матери к дочери.

2 Что должно быть в приданом? Во всех регионах страны в обязательном порядке девушке дарят жене тошок. Это два так называемых жер тошока — длинные матрасы, две подушки, два жууркана. Все это должно быть сделано вручную. В южных областях Кыргызстана в обязательном порядке их делают из бархата и заполняют хлопком.



Жене тошок можно купить в среднем за 20-25 тысяч сомов.



В приданое к жене тошоку добавляют несколько жер тошоков и жуурканов. Лидер в этом — Баткенская область. Там только жуурканов может быть 10-20 штук.



В северных регионах дарят ширдак, на юге — ковер, в некоторых районах сделанный вручную.



Кстати, приданое показывало еще и социальный статус семьи. Поэтому зажиточные люди дарили рабов и рабынь. Но это уже в далеком прошлом. Сейчас можно обойтись современной бытовой техникой.



Из мебели можно купить спальный гарнитур. Также нужны сундуки, куда вы положите шторы для комнаты молодоженов, постельные принадлежности, полотенца и одежду. Отметим, на юге сторона жениха покупает новую одежду невесте, а в некоторых областях севера невеста приходит в дом мужа с несколькими чемоданами новых вещей.



Необходимо купить скатерть, сервиз и столовые приборы.

3 Сколько уйдет на приданое? Сумма зависит от калыма. А он варьируется от 50 до 200 тысяч сомов, не включая скот, подарки сватам и других выплат. Как известно, самый дорогой калым в Таласе.



Но бывает, что обе стороны отменяют калым, соответственно, и приданое. А иногда родители девушки независимо от калыма могут сделать очень дорогое приданое.

4 Как готовить приданое? Приданое в наши дни можно купить. Все виды тошоков и ширдаков продаются. Также есть услуги, когда по вашему заказу покупают все вплоть до мебели. Вам остается только дать адрес сватов для доставки приданого.