Приданое. Что в нем должно быть, сколько стоит и как отдавать

Сбор приданого — одна из традиций, которая не потеряла свой смысл. Сегодня девушкам, так же как и много лет назад, готовят и дарят приданое. Бывает, даже с излишком.
Раньше по приданому в первую очередь оценивали мастерство матери невесты: все готовилось вручную. Сейчас, конечно, многое можно купить.
Как современной девушке готовить приданое, 24.kg узнало у специалистов.
Зачем нужно приданое?
Приданое имеет практический смысл. Это поддержка молодой семьи в решении бытовых проблем. Поэтому в приданое дарят самые необходимые вещи, чтобы молодожены смогли обустроить быт в первые годы совместной жизни.
Раньше невозможно было купить необходимые вещи, поэтому для молодой семьи готовили все заранее и вручную.
По приданому оценивали мастерство невесты и ее матери. Они годами готовили тошоки, сайма, ширдак и ковры. Все это мать хранила в сундуке до замужества дочери. А девушки берегли подаренное с особой заботой, как память о матери. Именно так рукоделие передавалось от матери к дочери.
Что должно быть в приданом?
Во всех регионах страны в обязательном порядке девушке дарят жене тошок. Это два так называемых жер тошока — длинные матрасы, две подушки, два жууркана. Все это должно быть сделано вручную. В южных областях Кыргызстана в обязательном порядке их делают из бархата и заполняют хлопком.
Жене тошок можно купить в среднем за 20-25 тысяч сомов.
В приданое к жене тошоку добавляют несколько жер тошоков и жуурканов. Лидер в этом — Баткенская область. Там только жуурканов может быть 10-20 штук.
В северных регионах дарят ширдак, на юге — ковер, в некоторых районах сделанный вручную.
Кстати, приданое показывало еще и социальный статус семьи. Поэтому зажиточные люди дарили рабов и рабынь. Но это уже в далеком прошлом. Сейчас можно обойтись современной бытовой техникой.
Из мебели можно купить спальный гарнитур. Также нужны сундуки, куда вы положите шторы для комнаты молодоженов, постельные принадлежности, полотенца и одежду. Отметим, на юге сторона жениха покупает новую одежду невесте, а в некоторых областях севера невеста приходит в дом мужа с несколькими чемоданами новых вещей.
Необходимо купить скатерть, сервиз и столовые приборы.
Сколько уйдет на приданое?
Сумма зависит от калыма. А он варьируется от 50 до 200 тысяч сомов, не включая скот, подарки сватам и других выплат. Как известно, самый дорогой калым в Таласе.
Но бывает, что обе стороны отменяют калым, соответственно, и приданое. А иногда родители девушки независимо от калыма могут сделать очень дорогое приданое.
Как готовить приданое?
Приданое в наши дни можно купить. Все виды тошоков и ширдаков продаются. Также есть услуги, когда по вашему заказу покупают все вплоть до мебели. Вам остается только дать адрес сватов для доставки приданого.
Кто забирает приданое из дома невесты?
Приданое невесты забирает обычно сторона жениха. Но бывает, что родители невесты сами привозят домой сватам, когда приезжают навестить дочь.
Кстати, приданое получить тоже непросто. Родственники жениха должны отблагодарить деньгами. А родня невесты должна подарить по одному жууркану двум снохам жениха.