О жизни в китайском лагере перевоспитания уйгурка рассказала в Конгрессе США

Мехригуль Турсун, прошедшая через воспитательный лагерь для уйгуров в Синьцзяне, дала показания комиссии Конгресса США по ситуации со свободой вероисповедания в Китае. Об этом сообщила meduza.
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Мехригуль Турсун три года не выпускали из Китая, несколько раз арестовывали, держали в воспитательном лагере. Летом 2018 года власти Китая разрешили ей покинуть страну, чтобы отвезти детей в Египет, но потребовали, чтобы она вернулась в Синьцзян.
Оказавшись в Каире, женщина связалась с американскими дипломатами, которые обеспечили ей переезд в США.