27 ноября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек

2.00-4.00 — жилмассив «Учкун»;

9.30-18.00 — жилмассивы «Кок-Джар» (отрезки улиц Тон, Ой-Терскен, Кок-Джар, Куйручук, Конорчок, Сайма-Таш), «Салам-Алик» (улицы Кызыл-Алма, Манаса, Кок-Сай), отрезки проспекта Ч.Айтматова, улицы Ахунбаева, Табалдиева, Новой, Индустриальной, Кокчетавской, Тулебердиева, Васильева, М.Ганди;

9.00-18.00 — жилмассивы «Бакай-Ата» (улицы Наристе, Арашан, Кошой, Нооруз, Чубак, Жээк), «Арча-Бешик» (улица Дабан), отрезки улиц Кожобергенова, Ямбургской, Луговой, Медерова, Радищева, Тыныстанова;

9.30-16.00 — отрезки улиц Ибраимова, Боконбаева, Чуйкова, Линейной, Ибраимова, 29, 29а, Боконбаева, 5, 7, 8, 10;

9.30-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Тундук, Ак-Кула, Барсбек, Манжыл-Ата).

2 Чуйская область

9.00-17.00 — села Аламедин (отрезки улиц Чугуева, Панфилова, Горького, Чернышова, Гоголя, Набережная, Школьная, Логвиненко, Алма-Атинской, 1-300, район ГЭС-2 от улицы Набережной до улицы Алма-Атинской), Ленинское (отрезки улицы Набережной, Мостовой, Речной, Новой, район ПМК-3), Таш-Добо (улицы Нарын, Горького, Ленина, Советской, Южной, Подгорной), Озерное (отрезки улиц Центральной, Шоссейной, Новой, Балыкчы), Малиновка (отрезки улиц Малиновой, Подгорной), Джаны-Пахта (отрезки улиц Больничной, Садовой, Восточной, Школьной, Западной, МТФ, Атбашинской, переулка Атбашинский), города Шопоков (отрезки улиц Геофизической, Геологии, Южной, Вокзальной, Железнодорожной, Полевой, Футбольной), Кант (отрезки улиц Горького, Абдраимова, Октябрьской, Герцена, Марковского, Валиханова, Розы Люксембург, Салиевой, переулка Крупской);

0.00-4.00 — жилмассив «Кырман» (отрезки улиц Ыссык-Кол, Ынтымак, Кенеш, Радужной, Ауэзова);

8.30-17.00 — села Новониколаевка (отрезки улиц Новосельской, Энгельса), Большевик (отрезок улицы Центральной).

3Ошская область