В некоторых районах Бишкека и Чуйской области два дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 22-23 ноября не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами прекратят подачу природного газа в следующих районах: