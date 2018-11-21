В некоторых районах Бишкека и Чуйской области два дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 22-23 ноября не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».
По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами прекратят подачу природного газа в следующих районах:
- 22-23 ноября — в районе, ограниченном улицами Мичурина, Мамыркалиева, Ленина, Лермонтова, в селе Лебединовка;
- 22-23 ноября — в районе, ограниченном улицами Абдрахманова, БЧК, Табачной, Жибек Жолу, в Бишкеке;
- 22 ноября — улицы Ленина, Кутузова, Гризадубова, Восточная, Г.Алиева, Зубкова, К.Маркса, кафе «Шенси», «Килам» в Канте.