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Общество

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области два дня не будет газа

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 22-23 ноября не будет газа. Об этом сообщила служба по связям с общественностью и СМИ ОсОО «Газпром Кыргызстан».

По ее данным, в связи с аварийно-восстановительными работами прекратят подачу природного газа в следующих районах:

  • 22-23 ноября — в районе, ограниченном улицами Мичурина, Мамыркалиева, Ленина, Лермонтова, в селе Лебединовка;
  • 22-23 ноября — в районе, ограниченном улицами Абдрахманова, БЧК, Табачной, Жибек Жолу, в  Бишкеке;
  • 22 ноября — улицы Ленина, Кутузова, Гризадубова, Восточная, Г.Алиева, Зубкова, К.Маркса, кафе «Шенси», «Килам» в Канте.
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