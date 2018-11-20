Авария на ТЭЦ. Судебный процесс вновь перенесен, обвинение возмущается

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается слушание по первому из четырех уголовных дел, возбужденных в ГКНБ по аварии на столичной ТЭЦ.

На скамье подсудимых бывшие топ-менеджеры энергетической отрасли, включая экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева.

Председательствующий судья Эмильбек Калиев заявил, что график судебных заседаний утвержден. Они проходят по вторникам и четвергам. Но адвокаты подсудимых возмутились. Они заявили, что у них по этим дням участие в других судебных процессах. Судья сказал, что, если защитники не будут являться, обвиняемым назначат государственных адвокатов.

Представители обвинения поддержали суд, отметив, что, игнорируя процесс, юристы намеренно затягивают рассмотрение.

«Какое уже заседание отложено именно из-за адвокатов, их неявки. Мы уже должны перейти к допросу свидетелей», — возмутились прокуроры.

Следующее заседание пройдет 22 ноября. По обвинению в коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека под арестом находятся также два бывших премьер-министра — Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев и депутат парламента Осмонбек Артыкбаев.