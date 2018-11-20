Хозяева бишкекских улиц. Кому принадлежат столичные парковки

Официально в Бишкеке только одна платная парковка — на улице Шопокова. Однако находчивые предприниматели умудряются содрать с водителей 20-50 сомов за стоянку и в других местах. Устанавливают знаки, нанимают парковщиков, выдают квитанции. С виду все вполне легитимно.

Самое удивительное, что о проблеме знают в столичной мэрии, но пока навести порядок то ли не хотят, то ли не могут.

24.kg выяснило, кто стоит за парковками и насколько они законны.

Платное гостеприимство

В начале года возле торгового центра по улице Тоголока Молдо организовали платную парковку, установив соответствующие знаки. Водители сразу заподозрили неладное и требуемые 20 сомов платить отказались. А спустя несколько дождливых дней знак начал отклеиваться.

В Первомайской районной администрации на жалобу отреагировали незамедлительно, самовольные знаки демонтировали, сбор денег прекратили.

Гостевые парковки возле торговых центров должны быть бесплатными.

Владельцы ГУМа пошли дальше и решили взять мэрию шантажом. Генеральный директор ОсОО «Ташболот холдинг» Назгуль Тюлеева писала письмо мэру с просьбой передать ей в аренду парковочные места с восточной и западной сторон улицы Шопокова (от проспекта Чуй до улицы Киевской). Взамен она обещала отремонтировать дорогу, которую, впрочем, разбили при строительстве торгового центра.

Платной стала и гостевая парковка возле «Детского мира». В декабре 2014 года между управлением муниципальной собственности мэрии города и ОсОО «Галерея Миллениум» заключен договор аренды земельного участка на пять лет.

В июне 2016-го между ОсОО «Галерея Миллениум» и «Тавалды Биримдиги» заключен договор о совместной деятельности.

В базе данных две компании с названием «Тавалды Биримдиги». Одну учредила Бакирова Дамира Урусбековна, вторую — Кубанычбек уулу Сейтек.

По данным Министерства юстиции, ОсОО «Галерея Миллениум» учредили Айтмамбетов Самат Сабырбекович и Чолпонбаев Сапарбек Сариевич. Последний, по всей видимости, брат министра здравоохранения Космосбека Чолпонбаева.

ОсОО «Галерея Миллениум» также аффилировано со строительной компанией «Елизавета», которая принадлежит родственникам мэра Бишкека Азиза Суракматова.

В столичном муниципалитете 24.kg заверили, что Азиз Суракматов уже не имеет отношения к «Галерее Миллениум».

Между тем выяснилось, что по договору землю выдали под гостевую парковку. Арендатор имеет право самостоятельно хозяйствовать на арендованном участке только в соответствии с целями и условиями договора. Никому нет дела до того, что он их не соблюдает.

Фото 24.kg. Парковка возле «Детского мира»

Ежегодно по договору компания должна выплачивать 56 тысяч 550 сомов за аренду.

Осенью в центре Бишкека открыли еще один торговый центр — «Дордой Плаза», где, помимо подземного паркинга, есть многоуровневая автостоянка на 800 автомобилей, а также парковочные места возле здания. Но водители предпочитают парковаться на проспекте Чуй, затрудняя движение. Парковка здесь также платная — 50 сомов.

Фото 24.kg. Парковка возле «Дордой Плазы»

Как арендовать дорогу

Единственный законно организованный паркинг по улице Шопокова вскоре ликвидируют. Городские власти намерены разорвать договор с предпринимателем Сергеем Поповым.

Конкурс на организацию платных парковок на отрезке от улицы Московской до проспекта Жибек Жолу, напомним, провели в январе 2016 года. Победитель конкурса обещал бороться с пробками, обеспечивать порядок и качественный сервис на парковке. Однако паркинг не стал автоматизированным, водителей по-прежнему обслуживают парковщики, а проблема с пробками так и не решена.

«Мы подали в суд, поскольку они не выполнили условия договора примерно на 80 процентов. Пока нет решения суда, мы не можем разорвать контракт и демонтировать то, что было установлено. Поэтому с автовладельцев продолжают взимать за парковку авто (по 40 сомов)», — отметили в мэрии.

Что касается платной парковки возле «Дордой Плазы», чиновникам нужно время, чтобы выехать на место и изучить документы.

Торговый центр принадлежит Аскару Салымбекову. Деньги за парковку собирает предприниматель Нурлан Осмоналиев.

Владельцы стоянок

В Ленинском районе выдано пять участков под автостоянки. На пересечении улиц Токтогула и Кулиева землей пользуется Нурия Сариева. ЗАО «Береке» получило участок под строительство торгового комплекса с автостоянкой по улице Кулиева. ОсОО «Бейкут» в 2014 году получило землю для строительства многоярусного гаража.

Центральный совет союза водителей транспортных средств получил участок под проектирование и строительство многоэтажного жилого дома с подземной автостоянкой по улице А.Баатыра, 1.

Алмазбеку Шарабидинову выделено 0,32 гектара в микрорайоне «Джал-29» под строительство многоэтажного жилого дома и подземные автопаркинги.

Ежегодно арендаторы земель Ленинского района платят 3,3 миллиона сомов.

С 2015-го в Октябрьском районе под стоянки отдали 13 участков общей площадью 2,39 гектара.

Больше всего земли арендовало ОсОО «Айя Инвестментс» под автостоянки по улицам Анкара, Каралаева, Жукеева-Пудовкина. Компанией руководит Светлана Исакова.

Два участка принадлежит Зульфие Дыйкановой. По улице Жукеева-Пудовкина она должна была построить многоуровневую парковку.

В год арендная плата стоянок Октябрьского района превышает 8,5 миллиона сомов.

В Первомайском районе практически все участки выданы под строительство жилых домов, магазинов и офисов с прилегающим паркингом. В год арендаторы платят 2,4 миллиона сомов.

ОсОО «Айя Инвестментс» арендовало участок и в Свердловском районе под организацию стоянки в микрорайоне «Восток-5».

Калысбек Назаркулов взял в аренду участок под организацию стоянки с восточной стороны жилмассива «Келечек» возле рынка «Дордой».

Арендаторы Свердловского района платят 5,4 миллиона сомов в год.

В центре дороже

В настоящее время на балансе управления стоянками и муниципальными рынками муниципалитета Бишкека находится 15 автостоянок. Кроме этого, насчитывается 38 договоров по автостоянкам на общую площадь 9,77 гектара.

По парковочным местам имеется 234 договора на общую площадь 18,94 гектара.

Улицу Шопокова отдали в аренду на пять лет Сергею Попову, а он передал участок ОсОО «Паркинг Кейджи». По информации МП «Бишкекглавархитектура», протяженность отрезка составляет 1,75 километра , где можно припарковать 566 машин.

Мэрия города разработала проект положения по организации платных парковок. Участки предлагают отдавать в аренду через торги на один год и при добросовестном исполнении условий договора, продлевать его до пяти лет.

Столицу разделили на четыре зоны, чтобы определить стоимость парковки. В центре — бульвар Молодой Гвардии, улицы Фрунзе, Ибраимова, Боконбаева — первый час будет стоить 30 сомов, последующие — 20 сомов.

Платные парковки, расположенные возле рынков, будут относиться к этой зоне с такой же оплатой.

Вторая зона ограничена проспектом Жибек Жолу, улицами Суюнбаева, Юнусалиева и Ахунбаева. К ней также относятся улицы Бакаева, Толстого и Фучика. Оплата составит, как и в первой зоне, 30 сомов.

Третья зона растянулась в южные микрорайоны и периферию Бишкека. За первый час предлагают платить 25 сомов, за последующие — 15 сомов.

В остальной части столицы, не вошедшей в первые три зоны, парковка будет стоить 20 сомов.

Тариф за хранение автомобилей на платной стоянке предлагается установить в 50 сомов в сутки независимо от зоны.

На многоуровневые парковки в городе нет денег. МП «Бишкекглавархитектура» еще в ноябре 2016 года разработало и утвердило схему дислокации многоярусных автостоянок. Проект предлагали реализовать по линии государственно-частного партнерства, но желающих не нашлось.

В настоящее время в столице строятся как минимум две подобные стоянки. Одна из них на улице Туголбая-Аты (Линейной) около моста над улицей Абдрахманова. Многоуровневый паркинг обещали построить на месте мини-рынка возле ЦУМа. Владельцы объекта этим не ограничились. Они решили увеличить и торговые площади.

Это положение будет внесено на рассмотрение Бишкекского городского кенеша. «Мы намерены уменьшить количество транспорта, припаркованного вдоль дорог, и освободить проезжую часть. Машины пусть оставляют во дворах дома или на стоянках. Нельзя бросать автомобили на трассе», — рассказал 24.kg Азиз Суракматов.

Почасовая оплата заставит автовладельцев убирать машины с проезжей части, а в дальнейшем и вовсе приведет к тому, что большинство из них пересядут на общественный транспорт.