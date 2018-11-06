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Общество

Экс-советник президента Фарид Ниязов в 2017-м потратил почти все, что заработал

Фарид Ниязов в 2017 году, будучи руководителем аппарата президента Кыргызстана и его советником, потратил почти все, что заработал. Государственная налоговая служба опубликовала сводные данные о доходах, расходах и имуществе государственных и муниципальных служащих, представивших Единую налоговую декларацию.

Фарид Ниязов заработал за год 521 тысячу 35 сомов, а потратил 450 тысяч сомов. У него есть квартира площадью 45,2 квадратных метра, «Ауди-80», 1984 года выпуска, трактор ЛТЗ-60 и несколько земельных участков.

В доверительное управление он передал кошару с чабанским домом и землю сельскохозяйственного назначения.

Его близкие родственники заработали 450 тысяч сомов, а потратили 310 тысяч. Им принадлежит квартира в 45,2 квадратных метра. В движимом имуществе указан крупный рогатый скот на 655 тысяч сомов.
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