Больного земляка начальника Генштаба назначили офицером в разведку

Земляка начальника Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана Райимберди Дуйшенбиева Арзыбека Абдыкулова назначили на должность в главное разведывательное управление Генштаба. Об этом 24.kg сообщили собственные источники.

По их данным, после прохождения сборов мобилизационного резерва, Арзыбеку Абдыкулову присвоили звание младшего лейтенанта.

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«Приказ о назначении Арзыбека Абдыкулова подписан Райимберди Дуйшенбиевым 17 октября 2018 года. Он назначен на должность офицера одной из войсковых частей ГРУ (номера приказа и войсковой части есть — прим. 24.kg). До этого майор Мунар Шакенов обратился с заявлением в Военную прокуратуру республики, где просил признать военный билет Арзыбека Абдыкулова недействительным», — сообщили редакции.

В распоряжении 24.kg есть документы, согласно которым Арзыбек Абдыкулов до призыва на СМР проходил военно-врачебную комиссию. В медицинской карте призывника стоят подписи хирурга, невропатолога, стоматолога, дерматолога, окулиста и психиатра. Все они в графе окончательного обследования написали, что Арзыбек Абдыкулов здоров. Почему земляк Райимберди Дуйшенбиева пролежал в госпитале почти весь период прохождения службы в мобилизационном резерве, неизвестно.

В Оше старший лейтенант Ы.А. едва не совершил суицид. Он обратился в Военную прокуратуру с просьбой принять меры в отношении командира восьмой мотострелковой дивизии Таланта Эргешова. Последний заставил его обвинить заместителя командира части 36806 Мунарбека Шакенова в превышении должностных полномочий. До этого Мунарбек Шакенов обращался в Военную прокуратуру, где указал на нарушения со стороны начальника Генштаба Райимберди Дуйшенбиева.

Арзыбек Абдыкулов, представляясь родственником военного чиновника, во время сборов мобилизационного резерва был «неприкасаемым». Из 30 дней службы 22 дня он находился в санитарной части, четыре — в отпуске, и только два дня находился на службе.