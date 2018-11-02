Афиша на выходные: 3-4 ноября

Театр

3 ноября. Спектакль «Манасчи»

Спектакль поставлен по эпосу «Манас» в версии Жусупа Мамая. Образ жизни, обычаи, религиозные и медицинские познания кыргызов и их международные отношения нашли отражение в эпопее.

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева, 15.00.

Акции, концерты, фестивали

4 ноября. Открытый микрофон

Приходите послушать начинающих исполнителей и тех, кто уже выступал на сцене. Если хотите спеть, зарегистрируйтесь заранее по телефону 0772165240.

Кафе Chicken Star, 21.00.

4 ноября. Показ фильма «Убить трубача» (2015)

История об одном из эпизодов жизни выдающегося джазового музыканта Майлза Дэвиса. Фильм о гении, музыке, страсти и постоянном поиске.

Арт-бар «Чемодан Зусмановича», 21.00.

Выставки, ярмарки

4 октября — 31 декабря. Выставка «Писатель планетарного масштаба»

Представлены фотоматериалы, документы, книги о жизни и деятельности Чингиза Айтматова.

Кыргызский государственный мемориальный дом-музей М.Фрунзе, 9.30-17.30.

26 октября — 11 ноября. Выставка творческой группы «Акцент»

На выставке представлено более 110 работ: живопись, графика, скульптура, ювелирные изделия. Примут участие художники из Казахстана.

Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Г.Айтиева.

1-8 ноября. Выставка графических работ «Сумерки»

Кто не успел посетить открытие выставки Екатерины Гуляевой, может это сделать на этой неделе. Там же можно купить работы или открытки с их изображением.

Выставочный зал Союза художников КР «Дубовый парк» имени С.Чуйкова, 11.00-17.00.

Мастер-классы, тренинги, акции

3 ноября. Встреча Евразийской творческой гильдии

Главной целью встречи станет объединение творческих людей из разных сфер искусства на одной площадке. Состоится презентация двух томов евразийского литературного сборника «Нить» и книги кыргызского автора Юрия Башманова «Гонки по вертикали».

My Hotel, 15.00.

3 ноября. Тренинг «Как приобрести финансовую независимость?»

Тренинг для всех, кто хочет увеличить свои доходы. Спикер — владелец пяти компаний и основатель международного тренингового центра Талант Мурзаев. Регистрация по телефону 0702100850.

Национальная библиотека имени А.Осмонова, 18.00.

3 ноября. Встреча «Вся правда о тимбилдингах»

Хотите посмотреть на тимбилдинг с обратной стороны? Егор Паньшин расскажет о нем всю правду.

Кофейня Sierra, 18.30.

4 ноября. Тренинг «Как раскрыть в себе женственность»

Вы узнаете, как устроена женщина, как полюбить себя и найти источник женской мудрости. Тренер — акушер-гинеколог, врач-генетик Мээрим Курманалиева. Регистрация по телефону 0550020908.

Кафе «Экодемия», 10.00.

4 ноября. Мастер-класс «Тур в Корею»

В программе мастер-класс по приготовлению национальных блюд и застолье; дегустация камди (рисовый квас), соджу (рисовая водка), культура и история народа, музыка, фотосессия в национальной одежде (ханбок).

Компания Daina Tur, 15.00. Купить билеты

4 ноября. Тренинг «Как усилить конкурентное преимущество?»

Вы узнаете решения актуальных задач бизнеса. Тренинг предназначен для предпринимателей и руководителей бизнеса, а также для стартапов и интересующихся вопросами маркетинга и бизнеса.

Тренер — маркетолог с десятилетним опытом ведения бизнеса Рустам Султаналиев.

Office 220, 11.00.

4 ноября. Мотивационно-трансформационная игра

Уникальная игра позволяет прожить свое желание и трансформировать его в достигаемую цель. Она проходит на четырех уровнях: физическом, чувств, ума и эмоций. Результаты от прохождения игры — решение проблемной ситуации (запроса).

Консалтинговый центр «ИнтерАктив», 18.00.

4 ноября. Арт-фестиваль «Разбуди в себе Pikasso»

Каждый сможет за два часа создать свой шедевр. Кто давно мечтал научиться рисовать, может осуществить свою мечту. Художник расскажет, что с чем смешивать и куда наносить.

ТРЦ «Бишкек Парк», 13.00-20.00.

Для детей

3 ноября. Творческий мастер-класс

Каждую субботу опытные тренеры будут развивать таланты ваших детей.

Coffee Space, 10.00.

3 ноября. Арт-фестиваль «Разбуди в себе Pikasso»

Ребенок сможет за два часа создать свой шедевр. Художник расскажет, что с чем смешивать и куда наносить.

ТРЦ «Бишкек Парк», 13.00-20.00.

4 ноября. Сказка «Теремок»

На теремок, в котором дружно живут мышка, петушок и лягушка, нападают лесные разбойники — лиса, волк и медведь. Храбрые жители теремка прогоняют коварных захватчиков, но лиса снова приносит в теремок беду — крадет певучего петушка. На его спасение отправляются все друзья.

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова, 11.00.

4 ноября. Спектакли «Здравствуйте» и «Токой сааты»

«Здравствуйте» — интерактивное представление о вежливости.

В сказке «Токой сааты» лиса хитростью завладела домиком зайчика, а его самого заперла в погребе. Но недолго ей хозяйничать в домике: друг мишка не только освободил зайчишку, но и заставил лису сидеть в бочке и работать лесными часами.

Кыргызский государственный театр кукол имени М.Жангазиева, 11.00, 12.00.

3, 4 ноября. Детские вечеринки

В эти выходные детей ждут квесты «Супергерои спасают мир!» и «В поисках затерянного клада». Им понадобится все их знания и мужество, чтобы пройти все испытания.

ГУМ «Чынар» (5-й этаж), 17.00.