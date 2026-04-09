KFC FOOTBALL CUP 2026: учуруңуз келди

Футболду сүйөсүзбү? Муну талаада далилдеп, баш байгеге ээ болуңуз.

KFC Football Cup 2026 каттоонун башталышын жарыялайт. Эгер сиз футболду ырахат үчүн ойносоңуз, бул турнир сиз үчүн болмокчу.

Бул мелдеш сүйүүчүлөргө гана арналган. Профессионалдык оюнчуларга эшик жабык. Бул жерде окуудан же жумуштан кийин дем алыш күндөрү достору менен, короодо жана райондо топ тээп жүргөндөр ойношот. Эгер алардын бири болсоңуз — сизди эчак күтүп жатышат.

Эмне ойнотулат?

U18 категориясы (16–17 жаш) — жеңүүчү команда үчүн Түркияга саякат. 

18 жаш жана андан жогору — жеңүүчүлөр команда үчүн 100 миң сомго ээ болот.

Катышуу үчүн эч кандай акы талап кылынбайт. Каттоо бардык каалоочулар үчүн ачык.

Кантип катышууга болот?

1. Турнирдин расмий баракчасында билдирме калтырыңыз.
2. Катышуучунун формасын толтуруңуз.
3. Чалуу аркылуу ырастоо алыңыз.
4. Оюнга даярданыңыз.

18 жашка чейинки оюнчулар үчүн ата-энесинин жазуу түрүндөгү макулдугу милдеттүү.

Командаңыз даярбы?

Андай болсо катталуу гана калды.

KFC Football Cup 2026 турнирине кошулуп, талаада ким эң мыкты экенин далилдеңиз.

Жаңыртуулар жөнүндө KFC’нин расмий баракчаларынан кабардар болуңуз.
KFC FOOTBALL CUP 2026: учуруңуз келди
