Нарында көпүрө урап, жүк ташуучу унаанын кулаган учуру видеого түшүп калган

Социалдык тармактарда Нарын районундагы көпүрө кулап жатканда жүк ташуучу унаа дарыяга кулап түшкөн учур тартылган видео пайда болду.
Эске салсак, 13-августта Нарын районундагы Эки-Нарын айылын облус борбору менен байланыштырган көпүрө кулап кеткен. Унаанын айдоочусу 1984-жылы туулган жаран кырсыктан кийин дайынсыз болуп, 2 күндөн кийин сөөгү табылган.
Көпүрө 1958-жылы курулуп, кооптуу деп табылган. Тургундар жана блогерлер анын абалы тууралуу бир нече жолу эскертип келишкен. Транспорт министрлиги жаңы көпүрөнү 21 күндүн ичинде куруп берүүнү убадалады.