14:06
USD 87.45
EUR 102.15
RUB 1.09
Кыргызча

Нарында көпүрө урап, жүк ташуучу унаанын кулаган учуру видеого түшүп калган

Социалдык тармактарда Нарын районундагы көпүрө кулап жатканда жүк ташуучу унаа дарыяга кулап түшкөн учур тартылган видео пайда болду.

Эске салсак, 13-августта Нарын районундагы Эки-Нарын айылын облус борбору менен байланыштырган көпүрө кулап кеткен. Унаанын айдоочусу 1984-жылы туулган жаран кырсыктан кийин дайынсыз болуп, 2 күндөн кийин сөөгү табылган.

Көпүрө 1958-жылы курулуп, кооптуу деп табылган. Тургундар жана блогерлер анын абалы тууралуу бир нече жолу эскертип келишкен. Транспорт министрлиги жаңы көпүрөнү 21 күндүн ичинде куруп берүүнү убадалады.
Шилтеме: https://24.kg/kyrgyzcha/340154/
Кароо: 140
Басууга
Теги
Нарын районунда көпүрө сынып, жүк ташуучу унаа дарыяга кулады
Бали жээгинде паром чөгүп кетти: Элүүгө жакын адамдар дайынсыз болууда
Индияда куралчан адамдар туристтерге ок чыгарып, 25тен ашык адам каза болду
Дмитриевка айылында Чоң Чүй каналына агып кеткен баланын сөөгү табылды
Панфилов парктагы кыздын кулашы. Аттракциондун оператору кармалды
Ысык-Көлдөгү жайлоодо чагылган түшүп, 60 баш кой өлдү
Кыргызстандын тоолуу аймактарында сел жүрүү коркунучу жогору бойдон калууда
Кыргызстан жарым жылда кырсыктардан 2 млрд сомго жакын зыян тартты
Чолпон-Атадагы кырсыктан кийин 229 эс алуу зонасы текшерилди
Казакстанда кырсыкка учураган Бишкек-Самара поезди жолун андан ары улантты
Эң көп окулган жаңылыктар
Мыйзамсыз курулуштар, &laquo;снос&raquo;: Президент Садыр Жапаровдун кезектеги маеги Мыйзамсыз курулуштар, «снос»: Президент Садыр Жапаровдун кезектеги маеги
Ош&nbsp;шаардык өзгөчө кырдаалдар кызматына жаңы куткаруу шаймандары тапшырылды Ош шаардык өзгөчө кырдаалдар кызматына жаңы куткаруу шаймандары тапшырылды
Чолпон-Атада &laquo;Ысык-Көлдүн жээгиндеги балет кечеси&raquo; өтөт Чолпон-Атада «Ысык-Көлдүн жээгиндеги балет кечеси» өтөт
Кытайда өтүп жаткан дүйнөлүк оюндарда кыргыз самбочулары үч&nbsp;медаль жеңди Кытайда өтүп жаткан дүйнөлүк оюндарда кыргыз самбочулары үч медаль жеңди
19-август, шейшемби
12:44
Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен келет Касым-Жомарт Токаев Кыргызстанга расмий сапар менен кел...
12:26
Кыргызстанда жеке клиникаларга онкологиялык ооруларды дарылоого уруксат берилди
11:53
Нарында көпүрө урап, жүк ташуучу унаанын кулаган учуру видеого түшүп калган
11:26
Пайдалуу кеңеш: Банандын кабыгын ыргытпаңыз, туура жештин жолдору
11:24
Кыргызстан ири инвесторлорду тартуу шарттарын жөнөкөйлөштүрдү