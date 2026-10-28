Жылуулук берүү башталат: Керектөөчүлөрдү газ үчүн өз убагында төлөөгө чакырылды
Суук түшүп, жылуулук берүү мезгилинин башталышы алдында «Газпром Кыргызстан» компаниясы абоненттерди өз балансын текшерип, көгүлтүр от үчүн болгон карыздарын төлөөгө чакырат.
Жашылча-жемиш жана жаратылыш газы үчүн төлөм эсептелген айдан кийинки айдын 20сынан кечиктирилбей жүргүзүлүшү керек. Бул келишимдик милдеттенмелерди аткаруу гана эмес, кышкысын үйдөгү жылуулуктун жана комфорттун кепилдиги болуп саналат.
Газ берүүнү кайра калыбына келтирүү карыз толугу менен төлөнгөндөн кийин үч жумушчу күнгө чейин созулушу мүмкүн. Коопсуздук нормаларын сактоо үчүн кайра туташтыруу компаниянын адистеринин катышуусунда жүргүзүлөт. Жылуулук берүү мезгилинин башында техникалык кызматтарга күч келип, туташтырууга кезеги көбөйүп кетиши мүмкүн.
Карыздын бар-жогун төмөнкү жолдор менен билүүгө болот:
- «Мой газ» мобилдик тиркемесинен;
- gazprom.kg расмий сайтындагы «жеке кабинеттен»;
- айлык квитанциядан;
- «Мой дом» мобилдик тиркемесинен;
- 4444 маалымдама кызматынын телефону аркылуу.
Газ үчүн төлөмдөрдү «Мой газ», «Мой дом» тиркемелери, банктардын мобилдик тиркемелери (BAKAI, MBank ж. б.) же жакынкы абоненттерге кызмат көрсөтүү кеңселери аркылуу жүргүзүүгө болот.
«Газпром Кыргызстан» эң жогорку жүктөм учурунда газ бөлүштүрүү тутумунун үзгүлтүксүз иштешин камсыз кылууга мүмкүндүк берген өз убагындагы төлөмдөр үчүн абоненттерге ыраазычылык билдирет.