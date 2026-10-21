Кыргызстанда жаңы конуштарды жана айылдарды газдаштыруу эки жылга токтотулат
2027–2028-жылдары өлкөдө жаңы конуштарды жана айылдарды газдаштыруу пландаштырылбайт. Бул тууралуу парламентте «Газпром Кыргызстандын» башкы директорунун орун басары Арзымат Алдаяров билдирди.
Анын айтымында, мунун эки негизги себеби бар.
Биринчиден, Казакстанда ири магистралдык газ кууру курулуп жатат, анын ишин аяктоо 2028-жылга күтүлүүдө.
Экинчиден, борбордун түштүк-батыш бөлүгүндө жайгашкан «Маловодное» газ бөлүштүрүү станциясын реконструкциялоо иштери жүргүзүлүүдө. Модернизациядан кийин анын өткөрүү жөндөмдүүлүгүн саатына 10 миң куб метрден 80 миң куб метрге чейин көбөйтүү пландалууда.
«2027–2028-жылдары бардык инвестициялык каражаттар ушул реконструкциялоого багытталат», — деди Арзымат Алдаяров.
Муну менен катар, 2026-жылы Новопокровка айылында газ куурунун курулушу аяктап, ал жерге буга чейин эле газ бериле баштады.
Энергетика министрлигинин ушул жылдагы маалыматы боюнча, КРди газдаштыруу деңгээли 44 пайызды түзөт. Газ тармактарына 462 миң абонент туташтырылган. Жыл башынан бери 70 километрден ашык газ кууру курулуп, дагы 13 миң жаңы абонент газ алды. Жаратылыш газын күтүлүп жаткан жылдык керектөөсү 570 миллион куб метрди түзөт.