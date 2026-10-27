USD87.45EUR98.00RUB1.08
24.kg

УКМК эл аралык баңгизат топтору боюнча жети кишини кармады

14:16, 27 октября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстандын Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети КМШ өлкөлөрүнөн республикага синтетикалык баңгизаттардын ири партияларын жеткирип жүргөн деп шектелген эки эл аралык баңгизат топтун ишмердүүлүгүнө бөгөт койду. Бул тууралуу ведомствонун басма сөз кызматы билдирди.

Атайын кызматтын маалыматы боюнча, топтогулар Кыргызстандын аймагында синтетикалык баңгизаттарды ташуу жана сатуу менен алектенип келишкен.

Блок YouTube

Бишкекте Кыргызстандын жети жараны кылмыш үстүнөн кармалды. Алар Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин убактылуу кармоочу жайына киргизилди.

Тергөө-ыкчам иш-чараларынын жүрүшүндө мыйзамсыз жүгүртүүдөн альфа-PVP синтетикалык баңгизаты алынды. УКМКнын баалоосу боюнча, анын баасы 3,5 миллион сомдон ашат.

Кыргызстандын Кылмыш-жаза кодексинин 282-беренеси боюнча кылмыш иштери козголду. Тергөө аракеттери уланууда. Атайын кызмат топтордун башка мүмкүн болгон катышуучуларын жана иштин бардык жагдайларын аныктоодо.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18