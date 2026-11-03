УКМК Чүйдө салмак-габариттик көзөмөл бекетинде коррупциялык схеманы аныктады
Чүй облусундагы салмак-габариттик көзөмөл бекетинде бир катар кызматкерлер кармалышты. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети билдирди.
Маалыматка ылайык, алар белгиленген өлчөмдөн оор жүк жүктөп алган жүк ташуучу унааларды тоскоолдуксуз өткөрүү үчүн айдоочулардан системалуу түрдө акча алып келишкен.
Шектүүлөр УКМКнын тергөө абагынын убактылуу кармоочу жайына киргизилишкен. Учурда мыйзамсыз иш-аракеттерге тиешеси бар бардык адамдарды жана иштин жагдайларын аныктоо үчүн тергөө иштери жүргүзүлүүдө.