Нарында 1,3 миң гектардан ашык эсепке алынбаган айыл чарба жери аныкталды
Нарын районунда инвентаризациялоонун жыйынтыгы боюнча УКМК тарабынан тергелип жаткан кылмыш ишинин алкагында түзүлгөн мекемелер аралык комиссия 1 миң 346 гектар эсепке алынбаган айыл чарба багытындагы жерди аныктады. Бул тууралуу Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы билдирди.
Маалыматка караганда, алардын курамына 18,29 гектар чабынды, 864,15 гектар кайра кайра кайра айдалган (кайра кайра айдоочу) кайра кайра кайра эмес кайрак жер, 483,85 гектар сугат жер жана калктуу конуштардын 14 гектар жери кирет.
Белгиленгендей, жогоруда аталган жерлердин басымдуу бөлүгү 20 жылдан ашык убакыттан бери жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен ижара келишимин түзбөстөн, жарандар тарабынан акысыз негизде колдонулуп келген.
Жер аянттарын мыйзамдуу жүгүртүүгө кайтаруу жергиликтүү бюджетке кошумча акча каражаттарынын түшүүсүн камсыз кылат жана айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүүгө, ак ниет жер колдонуучуларды тартууга шарт түзүп, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоого салымын кошот, деп белгилешти УКМКда.