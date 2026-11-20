Бишкек жана Чүй облусунда «иеговист-ильинчилер» сектасынын уячасы аныкталды
Бишкекте жана Чүй облусунда тыюу салынган «Иеговист-Ильинчилер» («Десное братство») диний уюмунун идеологиясын жайылтууга шектелип жети адам кармалды. Бул тууралуу УКМК билдирди.
Атайын кызматтын маалыматына караганда, кармалгандардын үйлөрүн тинтүү учурунда диний адабияттар, байланыш каражаттары жана маалымат берүүчү түзүлүштөр табылган. Ошондой эле тыюу салынган идеяларды жайылтуу үчүн колдонулган болушу мүмкүн болгон материалдар алынды. Тергөө уланууда.
Мамлекеттик комитет экстремисттик ишмердүүлүккө катышкандык үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралганын эскертип, жарандарды динди мындай ишмердүүлүккө расмий уруксаты бар окуу жайларда үйрөнүүгө чакырды.
«Иеговист-ильинчилер» (ошондой эле «Десное братство» деп да белгилүү) — 1840-жылдары Россияда пайда болгон диний агым. Агымдын окуусу иудаизм жана христиан каада-салттарынын элементтерин айкалыштырат.