USD87.45EUR98.36RUB1.06
24.kg

Төө-Ашууда кар жаап жатат. Оор жүк ташуучу унааларга чектөө киргизилди

10:14, 11 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Кыргызстанда кар жаап, жаан-чычынга байланыштуу жолдордун көпчүлүк тилкелеринде кардан тазалоо жана тайгакка каршы аралашмаларды себүү иштери жүргүзүлүүдө. Төө-Ашууда оор жүк ташуучу унаалардын кыймылына убактылуу чектөө киргизилди. Бул тууралуу 11-ноябрда Транспорт жана коммуникациялар министрлигинен билдиришти.

Бишкек — Ош автожолунун 114-төн 138-чакырымына чейинки жана 198-ден 209-чакырымына чейинки тилкелеринде карды тазалоо жана кум-туз аралашмасын себүү иштери жүрүп жатат. Унаа кыймылы ачык, каттам камсыздалган.

Төө-Ашууда оор жүк ташуучу унаалардын бардык түрлөрү үчүн чектөө 11-ноябрь эртең мененки саат 06.00дөн тарта күчүндө. Ал аба ырайынын шарттарына байланыштуу «Сосновка» посту тараптан киргизилген.

Өтмөк ашуусунда да кар жаап жатат, жол кызматтары өтмөк бөлүгүн тазалоодо. Кыймыл ачык. Муну менен катар Суусамыр — Талас — Тараз автожолунда оор жүк ташуучу унаалардын бардык түрлөрү үчүн убактылуу чектөө киргизилди. Ал жолдун 60-чакырымындагы «Алим» жүк ташуучу унаа токтотуучу жайынан тарта күчүндө.

Боом капчыгайында жамгыр жаап жатат, бирок жолдор ачык жана унаа кыймылына чектөө коюлган жок.

Жол кызматтары трассалардын абалына сутка бою көз салууну жана кыймылдын коопсуздугун камсыз кылуу үчүн зарыл болгон иштерди жүргүзүүнү улантууда.

Транспорт министрлиги айдоочуларды аба ырайынын шарттарын эске алууга, Жол кыймылынын эрежелерин сактоого, ылдамдыкты төмөндөтүүгө жана убактылуу чектөөлөргө түшүнүү менен мамиле кылууга чакырат.

Тема боюнча материалдар

11-ноябрга карата аба ырайы

Кыргызстандын тоолуу райондорунда кар жаап, жолдор тайгак болот

10-ноябрга карата аба ырайы

ӨКМ: Жакынкы сааттарда Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлөт

Бишкекте жамгыр карга айланышы күтүлүүдө. 9-11-ноябрга карата аба ырайы

7-ноябрга карата аба ырайы

Айдоочулардын эсине! Тоолуу райондордо кар көчкү түшүү коркунучу бар

4-ноябрга карата аба ырайы

3-ноябрга карата аба ырайы

Айдын башында бишкектиктерди эмне күтөт? 2–4-ноябрга карата аба ырайы

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18