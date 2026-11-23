Бишкекте үшүк жүрбөйт. 23–25-ноябрга карата аба ырайы
Бишкекте аптанын башында жаан-чачын күтүлөт. Синоптиктер ушундай алдын ала божомол беришүүдө.
23-ноябрда ала булут каптап турат. Түнкүсүн +7 градуска чейин жылуу болушу күтүлөт. Күндүз абанын температурасы +23 градуска чейин көтөрүлөт.
24-ноябрда түнкүсүн +9 градус болору болжолдонууда. Күндүз күн бүркөк болуп, жамгыр жаашы мүмкүн, аба +19 градуска чейин жылыйт.
25-ноябрда түнкүсүн жамгыр жаап, +6 градус болот. Күндүз ала булут каптап, +16 градус жылуу болот.