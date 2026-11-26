27-ноябрга карата аба ырайы
Эртең, 27-ноябрда күндүз Чүй, Талас, Жалал-Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен, Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондорунда кар жаайт. Чүй, Жалал-Абад облустарынын айрым жерлеринде жаан-чачын катуу жаайт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн +1…+6
Таласта түнкүсүн 0…+5 күндүз +3…+8
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +4…+9 күндүз +9…+14
Ысык-Көлдө түнкүсүн -1…+4 күндүз +4…+9
Нарында түнкүсүн -1…-6 күндүз +4…+9
Бишкекте түнкүсүн +2…+4, күндүз +5… +7 градус болот.