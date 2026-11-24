25-ноябрга карата аба ырайы
Эртең,25-ноябрда күндүз Ысык-Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде жаан, тоолуу райондордо кар жаашы күтүлөт, калган аймактарда жаан-чачын болбойт. Түнкүсүн жана эртең менен кээ бир жерлерде туман түшөт.
Абанын температурасы:
Чүйдө түнкүсүн +6…+11 күндүз +13…+18
Таласта түнкүсүн +2…+7 күндүз +13…+18
Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн +4…+9 күндүз +16…+21
Ысык-Көлдө түнкүсүн-3…+2 күндүз +6…+11
Нарында түнкүсүн -8…-3 күндүз +5…+10
Бишкекте түнкүсүн +7…+9, күндүз +16…+18 градус болот.