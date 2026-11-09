ӨКМ: Жакынкы сааттарда Бишкек жана Чүйдө катуу шамал күтүлөт
Жакынкы үч саат аралыгында Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө катуу шамал катталышы күтүлөт. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлиги шашылыш билдирүү таратты.
Ага ылайык, жакынкы бир саат аралыгында жана кечинде Бишкек шаарында жана Чүй өрөөнүндө күн күркүрөп, батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 15-17 метрге чейин жетет.
ӨКМ жарандарды коопсуздук чараларын көрүүгө, бак-дарактардын, жарнамалык такталардын жана начар бекитилген конструкциялардын жанында болбоого чакырат.
Айдоочуларга жана жөө жүргүнчүлөргө жолдо өзгөчө кунт коюу сунушталат.