USD87.45EUR97.89RUB1.08
24.kg

Ленинград блокадачыларынын Бишкек коомунун мүчөсү Галина Тольская дүйнө салды

11:50, 02 ноября 2026, Бишкек - 24.kg

Ленинград блокадачыларынын Бишкек коомунун мүчөсү Галина Тольская 98 жашындадүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу шаардык мэриядан билдиришти.

Галина Тольская 1929-жылдын 1-сентябрында Ленинград шаарында төрөлгөн. Балалык кези Улуу Ата Мекендик согуш жылдарына туш келип, 1942-жылы блокада учурунда шаардан эвакуацияланган.

кккккккккккккккккккккккккккк.png

Согуш аяктагандан кийин Галина Ивановна эмгек жолун уланткан. 1947-жылы Ташкент шаарындагы Сталин атындагы текстиль комбинатынын кампасында эсепчи болуп иштей баштаган.

1960-жылы Фрунзеге көчүп келип, анда пластмасса буюмдары заводунда бухгалтер болуп иштеген. Орто техникалык билими бар болчу.

Согуш жылдарындагы оор сыноолорду баштан кечиргендиги жана курчоодо калган Ленинграддын тургундарынын муунуна таандык болгондугу үчүн Галина Ивановнага «Ленинград блокадасынын тургунуна» төш белгиси ыйгарылган.

Галина Ивановна Тольскаянын дүйнөдөн кайтышы — орду толгус жоготуу. Анын өмүр жолу, эмгек ишмердүүлүгү жана туруктуулугу тарыхый эс тутумдун бир бөлүгү катары түбөлүккө калат.

Тема боюнча материалдар

24.kg
ЖАРНАМА КЫЗМАТТАРЫ

БАЙЛАНЫШТАР

Дарек: Кыргызстан, 720021, Бишкек ш., Тыныстанов көч., 197/1.

СОЦИАЛДЫК ТАРМАКТАР

TelegramYouTubeWhatsAppFacebookInstagram

© АА «24.kg» - Кыргызстандын жаңылыктары. Бардык укуктар корголгон. Бул веб-сайтта жайгаштырылган бардык маалымат жеке пайдалануу үчүн гана арналган жана АА «24.kg» жазуу түрүндөгү уруксатысыз таратылышы мүмкүн эмес. Редакция кайра басылган материалдардын жана айрым адамдардын пикирлеринин мазмунуна жоопкерчилик тартпайт. +18