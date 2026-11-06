Коомдук ишмер, академик Жамин Акималиев дүйнөдөн кайтты
Көрүнүктүү окумуштуу, айыл чарба илимдеринин доктору, профессор, академик Жамин Акималиев 90 жаш курагындадүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу Улуттук илимдер академиясынан билдирди.
Жамин Акималиев 1936-жылы Нарын облусуна караштуу Ак-талаа районунун Үгүт айылында жарык дүйнөгө келген.
Ал Владимир Илич Ленин атындагы бүткүл союздук айыл чарба илимдер академиясынын (ВАСХНИЛ) академиги, Кыргызстандын Улуттук илимдер академиясынын академиги, Орусиянын Илимдер академиясынын чет өлкөлүк мүчөсү, айыл чарба илимдеринин доктору, профессор, Кыргызстандын айыл чарбасына эмгек сиңирген кызматкери, Кыргыз ССРинин илимге эмгек сиңирген ишмери, илим жана техника жаатындагы Мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, III даражадагы «Манас» орденинин алган.
Жамин Акималиевдин каза болушу кыргыз илими үчүн орду толгус жоготуу болду. Анын мурасы жана өлкөнүн өнүгүшүнө кошкон салымы кесиптештеринин, шакирттеринин жана окумуштуулардын кийинки муундарынын эсинде сакталат.
24.kg басылмасы маркумдун үй-бүлөсүнө жана жакындарына кайгысын тең бөлүшүп, көңүл айтат.