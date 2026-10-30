Кыргызстанда электр энергиясын керектөө 1 жылдын ичинде дээрлик 30 пайызга өстү
Элибизде электр энергиясын керектөө кыйла көбөйдү. Өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу суткалык көрсөткүч 29,1 пайызга өстү. Бул тууралуу «Кыргызстандын улуттук электрикалык тармагы» ААК кабарлайт.
Компаниянын маалыматы боюнча, бүгүнкү күндө республикада электр энергиясын керектөө 66 миллион 22 миң киловатт-саатты түздү.
Салыштыруу үчүн айта кетсек, 2025-жылдын 30-октябрында бул көрсөткүч 51 миллион 132 миң киловатт-саат болчу.
Ошентип, бир жылдын ичинде суткалык электр энергиясын керектөө 14 миллион 890 миң киловатт-саатка же 29,1 пайызга көбөйдү.
«Кыргызстандын улуттук электрикалык тармагы» кыргызстандыктарды электр энергиясын сарамжалдуу пайдаланууга жана ресурстарды үнөмдөөгө чакырды.