Быйыл Орусиядан Кыргызстанга 295 соттолгон жаран өткөрүлүп берилди
2026-жылы Орусиядан Кыргызстанга жазасын андан ары өтөө үчүн 295 жаран өткөрүлүп берилди. Мындай маалыматтарды 24.kg агенттигине Кыргызстандын Башкы прокуратурасы билдирди.
Ведомствонун маалыматына караганда, акыркы жылдары мекенине өткөрүлүп берилген соттолгондордун саны кыйла өстү. Эгерде 2021-жылы Орусиядан 66 адам кайтарылса, 2022-жылы — 54, 2023-жылы — 79, 2024-жылы — 128, ал эми 2025-жылы — 237 адам кайтарылган.
Ошентип, толук эмес 2026-жылдагы көрсөткүч өткөн жылдын жалпы жыйынтыгынан ашып, 2021-жылдагы деңгээлден төрт эседен ашык көп болду.
Мындан тышкары, Орусиянын соттору тарабынан соттолгон Кыргызстандын дагы 65 жаранын өткөрүп берүү жол-жоболору аяктады. Учурда алар мекенине этап менен жөнөтүлүүнү күтүп жатышат.
Башкы прокуратура өткөрүп берүү боюнча ар бир маселе мыйзамдарды, эл аралык келишимдерди жана конкреттүү иштин жагдайларын эске алуу менен жекече караларын баса белгиледи.
12-ноябрга карата ведомство 52 соттолгон адамды өткөрүп берүүдөн баш тартты. Алардын ичинен 21 адам инсандын жыныстык кол тийбестигине жана жыныстык эркиндигине каршы кылмыштар үчүн, жетөө — террористтик мүнөздөгү кылмыштар үчүн, дагы 24 адам — башка кылмыштар, анын ичинде киши өлтүрүү жана адам уурдоо үчүн соттолгон.
Башкы прокуратура жазасын өз жарандыгы бар өлкөдө өтөө мүмкүнчүлүгү гуманитардык мааниге ээ экенин белгиледи. Ал соттолгондорго үй-бүлөсү жана жакындары менен байланышты сактоого, ошондой эле коомго кайтып келүүгө даярданууга шарт түзөт.
Бул ишти күчөтүү үчүн жакынкы аралыкта Орусияда Кыргызстандын Башкы прокуратурасынын өкүлчүлүгү ачылары күтүлүүдө. Ал берилген ыйгарым укуктардын чегинде кыргызстандыктардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоо, Орусиянын компетенттүү органдары менен өз ара аракеттенүү жана жарандардын кайрылууларын кароого көмөктөшүү менен алектенет.
Эркиндигинен ажыратуу жайларында отурган кыргызстандыктардын укуктарына жана аларды жазасын андан ары өтөө үчүн мекенине өткөрүп берүү маселелерине өзгөчө көңүл буруу пландаштырылууда.