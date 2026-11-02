Аламүдүн районунда 70,5 млн сомдук жер мамлекетке кайтарылды
Чүй облусунун Аламүдүн районунда дээрлик 28 жыл бою жеке менчикте турган, наркы 70,5 миллион сомдон ашкан жер тилкелери мамлекетке кайтарылды. Бул тууралуу прокуратурадан билдиришти.
Көзөмөлдөөчү органдын маалыматы боюнча, текшерүү учурунда 1998-жылы эле Таш-Мойнок айыл аймагынын аймагындагы жалпы аянты 0,54 гектар жайыт жери «К.» ЖЧКсынын жеке менчигине мыйзамсыз өтүп кеткени аныкталган.
Прокуратура тарабынан көрүлгөн чаралардын натыйжасында жер тилкелерин мамлекетке кайтарууга мүмкүн болду.
Кайтарылган жердин жалпы баасы 70 миллион 540 миң 200 сомду түзөт.
Көзөмөл органы тилкелер ага чейин кайсы негизде компанияга берилгенин жана алар багыты боюнча пайдаланылганын же пайдаланылбаганын тактаган жок.
Ошондой эле жайыт жерлерин мыйзамсыз берүүгө жол койгон кызмат адамдары жоопкерчиликке тартылганы же тартылбаганы тууралуу кабарланган жок.